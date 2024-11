Moč slave: lahko peščica zvezdnikov odloči zmagovalca ameriških volitev?

V zadnjih dneh kampanje za predsedniške volitve v Združenih državah Donald Trump in Kamala Harris volivcem namenjata še svoje zadnje besede. Bitka bo kmalu odločena, možnosti pa sta le dve: Bela hiša bo morda dobila povratnika ali pa čisto prvo predsednico v zgodovini ZDA. V katero smer se bo nagnilo volilno telo bomo tako lahko videli že čez nekaj dni, že zdaj pa je jasno, v katero smer se nagibajo hollywoodske in glasbene zvezde. Kako veliko moč imajo slavni in ali lahko tudi dejansko odločijo zmagovalca volitev?

OGLAS

Bitka za mesto v Beli hiši se v ZDA bije predvsem med Donaldom Trumpom in Kamalo Harris, predsedniška kandidata pa sta se tekom kampanje trudila doseči in nagovoriti kar najrazličnejša občinstva v Združenih državah. Pri tem so svojo vlogo seveda odigrali tudi zvezdniki. Zvezdniki se sicer že tradicionalno raje postavijo na stran demokratov, kar pomeni, da za Harrisovo stoji že lepa množica slavnih, ki je na tak ali drugačen način podprla njeno kandidaturo. Od raperske legende, do kraljice popa in pevke, ki na svoje koncerte privablja tolikšno število zvestih oboževalcevm, da ob skupnem poplesavanjuna stadionih ustvarjajo celo potrese.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Beyonce in Kamala Harris icon-picture-layer-2 1 / 6

V zgolj 15 urah po tem, ko je zvezdnica Taylor Swift podprla Kamalo Harris, je spletno stran za prijavo na volitve obiskalo več kot 330.000 Američanov. Pevka, ki pozornost sicer le redko namenja politiki, je s svojo potezo marsikoga presenetila. Trump, ki je sicer v sklopu svoje kampanje s pomočjo umetne inteligence skušal javnost prepričati, da je Swiftova v resnici njegova podpornica, pa je po njeni javni podpori Harrisovi dejal, da sam ni oboževalec glasbenice ter da bo za svojo odločitev plačala visoko ceno.

Nedavno se je zoper Trumpa obrnil tudi nekdanji republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger. Napovedal je namreč, da bo na predsedniških volitvah volil za demokratsko predsedniško kandidatko. Kot je sporočil na družbenem omrežju, je nastopil čas, da "zaprejo poglavje Donalda Trumpa v ameriški politiki". Ali se torej ob precej redkejši zvezdniški podpori republikanskemu kandidatu že majejo tla pod nogami? Kako velik vpliv imajo Hollywood in drugi svetovni zvezdniki na ameriške volitve? Ali volivci na volitvah sledijo zgledu svojih idolov ter kaj vse vpliva na njihov izbor kandidata? O tem smo se pogovarjali z doktorjem znanosti in docentom na ljubljanski filozofski fakulteti Žanom Lepom, ki se ukvarja tudi s preučevanjem motivacijskih in kognitivnih temeljev odločanja in vedenja ljudi, povezanega z državljanskim udejstvovanjem in politiko. Lahko podpora peščice znanih tehtnico prevesi v smer enega od kandidatov? Na odločitev posameznika, koga bo na volitvah podprl, vplivajo številni dejavniki. Od volilnega programa, opredelitev kandidata, do njegovih ostalih lastnosti, kot sta karizma ali videz. Pomembne pa so tudi trenutne življenjske okoliščine volivca, trenutno stanje gospodarstva, odnosi z drugimi državami, (ne)zaupanje v sistem itd. "Raziskovalci ugotavljajo, da lahko za odstotno točko ali dve izid spremenita celo vreme ali uspeh lokalne nogometne ekipe, ki okrepi prepričanje o tem, da 'sistem' deluje, kar ljudje nezavedno pripišejo trenutni politični garnituri," pove.

Doktor znanosti s področja razvojnopsiholoških študij Žan Lep FOTO: Filozofska fakulteta v Ljubljani icon-expand

Se pa ljudje pro sprejemanju svojih odločitev pogosto zanašajo tudi na mnenje in nasvete drugih, "še posebej takrat, ko glede odločitve niso prepričani, ko ocenjujejo, da nimajo dovolj znanja ali vseh informacij, na drugi strani pa zaznavajo avtoriteto na tem področju". A ob tem dodaja, da se tu postavlja vprašanje, ali so zvezdniki danes res zaznani kot avtoriteta. "Vemo, da posamezniki z njimi tvorijo intenzivne psihološke vezi, sledijo njihovim izbiram glede oblačil, prehranjevanja, v skladu s priporočili kupujejo izdelke ali zapravijo veliko denarja, da se udeležijo npr. koncerta. Če torej nekdo o svoji volilni izbiri ni prepričan, mu je lahko 'nasvet' osebe, ki jo ceni, ki je uspešna pomemben dejavnik odločanja," priznava sogovornik. Številni namreč uspeh in bogastvo pogosto zaznavajo kot pokazatelj sposobnosti. Ker so razlike med kandidatoma v prihajajočih predsedniških volitvah zelo majhne, se po besedah strokovnjaka obe strani borita za vsakega od volilcev in morda ocenjujeta, da lahko tudi podpora peščice znanih tehtnico prevesi v smer enega od kandidatov. Podatki namreč kažejo, da so zvezdniki razmeroma uspešni pri mobilizaciji volilnega telesa: "Predvsem mlade njihovi pozivi spodbudijo, da se registrirajo kot volilci. Manj pa je sicer znano, če se ta naboj prenese tudi v glasovalno skrinjico." Tovrstne raziskave je namreč tudi zaradi anonimnosti volitev težko ustrezno izvesti in pridobiti potrebne podatke.

Lahko torej "Hollywood" odloči zmagovalca volitev? "Pravijo, da je politika umetnost možnega in da je vse javno delovanje politično. V tem smislu Hollywood morda ne določi zmagovalca volitev, je pa mogoče, da prispeva h kompleksnemu mozaiku prepričevanja različnih segmentov volilnega telesa," odgovarja. Zapleteno vprašanje, ki ima lahko pomembne posledice Politična opredelitev zvezdne smetane je lahko sicer dvorezen meč. Tako za zvezdnika kot za politika."Slavni, kot je na primer Taylor Swift, imajo oboževalce z zelo raznolikimi političnimi pogledi. S svojo opredelitvijo tako tvegajo nezadovoljstvo dela sledilcev, kar lahko pomeni tudi finančne posledice," pojasnjuje Lep. Ob tem lahko po njegovem mnenju podpora zvednika nekemu kandidatu tiste, ki zvezdnika na primer ne prenesejo ali se jim zdi mešanje popularne kulture in politike neokusno, celo odvrne od glasovanja.

Ameriške volitve FOTO: AP icon-expand

Tudi to je razlog, da so slavni zelo previdni pri političnem izražanju in se redkeje izpostavljajo v politiki. Nekoliko drugače je sicer na družbenem področju - igralec Mark Ruffalo je na primer podprl kampanjo My Voice, My Choice: Za varen in dostopen splav, Misha Collins je Ukrajino obiskal že večkrat, Alec Baldwin komično upodablja Trumpa in tudi Robert De Niro ne skriva razlogov, zakaj republikanskega kandidata ne podpira. Znane osebe so vendarle ljudje z lastnimi mnenji in prepričanji, čeprav po drugi strani predstavljajo ikone, ki jim sledijo množice. Kar je lahko tudi nevarno. Kot pojasnjuje sogovornik, gre tu za vprašanje družbenega dogovora in razumevanja. "Na eni strani lahko zagovarjamo tezo, da ima vsak posameznik pravico do izražanja svojega mnenja in političnega prepričanja, na drugi pa lahko razpravljamo o tem, kakšni so s tem povezani finančni interesi in kdo zvezdnikom pošteno ali nepošteno odmerja medijski prostor, posledično pa tudi o tem, če gre tukaj res za izražanje mnenja posamenzika," je jasen.

Tu pa je tudi teza, da imajo zvezdniki zaradi svojega vpliva "skoraj moralno dolžnost, da ozaveščajo o nekaterih tematikah ali družbenih neenakostih, kot so na primer pravice žensk". "Pa bi bili zagovorniki tega, da morajo zvezdniki izkoristiti platformo za širjenje političnih idej, enakega mišljenja, če bi slavni zagovarjali diametralno nasprotna stališča njim? Kdo je torej ta, ki odloča, katerim temam je ustrezno nameniti prostor v razpravi." Pove, da gre tu za zapleteno vprašanje, ki ima lahko pomembne posledice tako za družbo kot za posameznike, ki se pustijo zavesti. Prav zato je po njegovem mnenju tako pomembno, da so ljudje, še posebej mladi, ki vplivu znanih morda podležejo prej, državljansko in politično pismeni in vešči. "Če se namreč posameznik zaveda svojih možnosti družbenega in političnega udejstvovanja, če se po tehtnem premisleku odloči, katere teme so mu pomembne in katerim vrednotam naj sledi, ter če ve, kako svoje ideje učinkovito izraziti v družbenem življenju, mu lahko mnenje zvezdnikov ali koga drugega predstavlja enega od virov informacij, težje pa ga bo to zavedlo ali ga odvrnilo od njegovih idealov." Na vpliv slavnih bolj dovzetni mladi: 'Pri njih se šele oblikuje politična identiteta' Seveda pa so najbolj dovzetni za tovrstne vplive "še nepopisani listi" - mladi. Prav to je sicer skupina, ki jo predsedniške kampanje le redko naslavljajo, saj se običajno osredotočajo na "najverjetnejše volivce". A demokrati so skušali tokrat prek aplikacije TikTok in prek influencerjev tapniti tudi v to malo morje volivcev. Seveda pa imajo do določene mere nanje vpliv tudi bolj klasične zvezde. Leta 2018, ko je Tayor Swift podprla demokratskega kandidata Phila Bredesena, svoje sledilce pa je pozvala, naj na volitvah oddajo svoj glas, se je le 48 ur po objavi za volitve registriralo več kot sto tisoč novih volivcev, kar 40 odstotkov med njimi pa je bilo starih med 18 in 24 let. Vendar pa to ni bilo dovolj, da bi Bredesen na volitvah povedel. Precej bolj uspešna je bila televizijska ikona Oprah Winfrey, ko je leta 2007 podprla demokratskegta senatorja Baracka Obamo. Sodeč po študiji, ki so jo izvedli na Univerzi v Marylandu, je s tem Obami prinesla več kot milijon volivcev.

Kdo bo zmagal? FOTO: Profimedia icon-expand

Večina raziskav se sicer, kot poudarja Žan Lep, nanaša na volitve v ZDA, kjer volivci praviloma izbirajo med dvema strankama in kjer imajo ljudje specifičen odnos do slave in bogastva. Sodeč po raziskavaj pa je vpliv zvezdnikov v Evropi manjši oz. praktično neobstoječ.

"Rezultati raziskav, ki so se ukvarjale s pomembnostjo izražene podpore znanih oseb na izide volitev ali pripravljenostjo udeležencev, da glasujejo za določenega kandidata kažejo na mešane rezultate," je jasen Lep, ki poudarja, da je rezultat odvsen od številnih dejavnikov in njihovega sopojavljanja. "Če je v eni od raziskav denimo kandidata podrl kontroverzni zvezdnik (vpleten v koruptivno afero), je to kandidatu škodilo, če so udeleženci menili, da je podporo kandidat iskal sam. Če ga je tak zvezdnik podprl sam od sebe, se je kandidat volivcem smilil in ga zato niso tako pogosto kaznovali," pojasnjuje. Se pa strinja, da je podpora zvezdnikov bolj pomembna za tiste, ki o politiki vedo manj, ki imajo manj izkušenj ali niso opredeljeni. V to skupino pogosto sodijo prav mladi, ki jih nagovarjajo zvezdniki: "Pri njih se politična identiteta šele oblikuje, hkrati pa prihaja v obdobju mladostništva tudi do pomembnih sprememb v socialnem življenju mladih."