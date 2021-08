Močan dež na Japonskem sprožil poplave in zemeljske plazove

Obilno deževje je na zahodu Japonske povzročilo hudourniške poplave in sprožilo več zemeljskih plazov. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, še dve pogrešajo. Oblasti v Hirošimi in severnem delu otoka Kjušu so pozvale tudi k evakuaciji skoraj milijona in pol prebivalcev.

Pristojne oblasti so približno 1,4 milijona prebivalcev zaprosile, naj takoj zapustijo svoje domove, potem ko je meteorološka agencija napovedala izjemne količine dežja na tem območju, poroča japonska javna radiotelevizija NHK. Posnetki z območja prikazujejo reševalce, ki so prebivalce na reševalnih čolnih prevažali iz poplavljenega mesta Kurume v Fukuoki. Zemeljski plaz je bil usoden za 59-letno žensko, so sporočile pristojne oblasti. Njena dva družinska člana pa še vedno pogrešajo. Pri reševanju in pomoči prebivalcem sodeluje več kot 150 vojakov, policistov in gasilcev. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Padavine v državi po napovedi meteorologov ne bodo prenehale še par dni. Znanstveniki opozarjajo, da podnebne spremembe povečujejo tveganje obilnega deževja na Japonskem in drugod po svetu. Padavine so namreč bolj intenzivne zaradi toplejšega ozračja z več vlage. Strokovnjaki prav tako opozarjajo, da je najvišja stopnja pripravljenosti zdaj potrebna tudi na območjih, kjer nevarnost plazov in poplav običajno ni tako velika. Nalivi so prejšnji mesec na Japonskem povzročili tudi uničujoč plaz v turističnem kraju Atami jugozahodno od Tokia, v katerem je umrlo 23 ljudi. Štiri še vedno pogrešajo.