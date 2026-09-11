Močan orkan pustošil po Havajih, terjal dve smrtni žrtvi

Na otoku Kauai je po dosedanjih podatkih umrl moški, domnevno zaradi nevihtnega vala. Na Oahuju pa je moškega ubilo podrto drevo, poroča časnik San Francisco Gate. Škodo še ocenjujejo, vrstijo pa se poročila o podrtih drevesih, naplavinah in obsežnih izpadih elektrike. V sredo je bilo brez elektrike še več kot 15.000 odjemalcev. Močni vetrovi in visoki valovi so poškodovali letovišča ob obali, uničili dele cest in povzročili izpade elektrike, zaradi česar so turistične oblasti obiskovalce pozvale, naj se otoku za zdaj izognejo, poroča AP News. Orkan je poškodoval tudi številne domove, na ceste in plaže nanesel velike skale ter uničil več plovil v pristanišču Port Allen. Močno je poškodovan tudi pomol Waimea.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

Po orkanu na otoku Kauai na Havajih AP

















Med najbolj prizadetimi območji je južna obala Kauaija, kjer so visoki valovi močno poškodovali hiše ob morju v bližini plaže Baby. Škodo so utrpeli tudi hoteli in druga podjetja ob obali. Lowell je zadnje v nizu močnejših neurij, ki so letos prizadela Havaje. Zaporedni nevihtni sistemi so marca povzročili hude poplave in obsežne izpade elektrike, med drugim veliko škodo na Mauiju in severni obali otoka Oahu. Avgusta je orkan Lala povzročil nov val škode, zlasti na največjem havajskem otoku. Tam je neurje poškodovalo ceste in mostove, prizadelo nasade kave ter nekatere skupnosti za več tednov odrezalo od sveta in elektrike. Kmalu zatem je Havaje prizadela še tropska nevihta Moke, ki je prinesla obilne padavine in močan veter.

Poziv turistom, naj se otoku za zdaj izognejo