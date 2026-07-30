Močan pok in skrivnostni krater v regiji Lublin

"V poljskem zračnem prostoru smo zaznali neznan predmet, ki se je premikal proti zahodu," je sporočilo operativno poveljstvo oboroženih sil in dodalo, da je predmet kmalu zatem izginil z radarjev. Na zadnjo znano lokacijo so napotili helikopter Mi-24, ki je "lociral verjeten kraj padca predmeta na nerazvitem območju v bližini vasi Tarnawa-Kolonia", poroča Fakt.pl. Tam so namreč opazili krater, širok približno 10 metrov. Območje so zavarovali gasilci in policija, pristojne službe si prizadevajo ugotoviti, za kakšen predmet gre.

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"Danes zjutraj smo od centra za obveščanje prejeli obvestilo, da je bilo v okrožju Bilgoraj, med vasema Tarnawa Kolonia in Biskupice, slišati glasen pok. Dežurni policist je na kraj dogodka napotil policijske patrulje. Ob 5. uri zjutraj so policisti na polju med krajema Tarnawa Kolonia in Tokary, približno dva kilometra od stanovanjskih objektov, našli krater in razmetane ostanke neznanega predmeta," pa je na družbenem omrežju X sporočila lublinska policija.

Odkrili skrivnosten krater v poljski regiji Lublin FOTO: Profimedia

Lokalni prebivalci so v pogovoru za portal lublin112.pl povedali, da so zgodaj zjutraj slišali glasen pok in da so se v stavbah zatresla okna. "Česa takšnega v življenju še nismo slišali. Okna je skoraj vrglo iz okvirjev," je dejal eden od njih. Tresenje je primerjal s potresom.

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Ukrajina: Poljski zračni prostor je kršila ruska raketa

Kijev je danes sporočil, da je Moskva kršila poljski zračni prostor. "Ponoči je ruska raketa Kh-101 v okviru obsežnega ruskega napada na Ukrajino vstopila na Poljsko in s tem kršila zračni prostor Nata. To je še en jasen dokaz, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe zdaj nujna in da predstavlja jamstvo za zaščito celotne evroatlantske skupnosti," je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Poljska je o neznanem predmetu namreč poročala v času, ko je Rusija izvedla obsežne zračne napade na Ukrajino, ki so terjali več smrtnih žrtev. Zaradi ruskih napadov je Varšava v zrak napotila tudi svoja lovska letala, da bi zavarovala zračni prostor.

Odkrili skrivnosten krater v poljski regiji Lublin FOTO: Profimedia

Tusk potrdil: Na Poljsko je najverjetneje padla ruska raketa

Prizorišče je danes obiskal poljski premier Donald Tusk in po sestanku s kriznim štabom v Lublinu dejal, da je bil "neznani predmet" najverjetneje ruska raketa Kh-101, poročata poljska tiskovna agencija PAP in francoska AFP. Dodal je, da bi poljska zračna obramba raketo sestrelila, če ne bi strmoglavila že sama, in da na srečo ni bilo ogroženo nobeno življenje. Tudi o večji škodi ne poročajo, saj je raketa padla na nenaseljeno območje.

Odkrili skrivnosten krater v poljski regiji Lublin FOTO: Profimedia