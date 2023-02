Močan potres na Krku, čutili smo ga tudi v Sloveniji

Na Hrvaškem so se malo pred 11. uro močno stresla tla. Epicenter potresa je bil pri otoku Krk, magnituda pa je bila po oceni evropskega seizmološkega centra 5,3. V Zagrebu so se stresle stavbe, čutili pa smo ga tudi pri nas, v BiH in Italiji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po podatkih EMSC so se tla stresla ob 10.47, epicenter potresa pa je bil v kraju Draga Bačćanska na otoku Krk. EMSC je sprva poročal o magnitudi 5,2, nato pa jo je popravil na 5,3. Globina potresa je bila na 10 kilometrih. Čutili so ga po celotnem Kvarnerju, v primorsko-goranski županiji, Zagrebu, Istri, Šibeniku ..., poroča Dnevnik.hr. "Strašno se je treslo. Trajalo je nekaj sekund," je za 24Sata sporočil bralec s Krka. "Cela stavba se je majala," pa je opisal bralec iz Splita. Potres smo čutili tudi v Sloveniji, pa tudi prebivalci Bosne in Hercegovine in Italije. Več sledi ...