Močan potres ob vzhodni obali Japonske, izdano opozorilo pred cunamijem

Severovzhodno obalo Japonske je stresel potres z magnitudo 7,6, oblasti so za dele države izdale opozorilo pred cunamijem, je sporočila Japonska meteorološka agencija (JMA). Višina udarnih valov bi pri tem na nekaterih območjih (vključno s prefekturama Iwate in Aomori ter deli otoka Hokaido) lahko dosegla tudi tri metre, svarijo.
"Ljudje, ki se nahajajo na obalnih ali rečnih območjih, naj se umaknejo na višjeležeča varnejša mesta. Višina cunamija lahko zaradi obalne topografije in drugih dejavnikov preseže ocene. Območja evakuacije ne zapuščajte, dokler velja opozorilo pred cunamijem – valovi lahko namreč udarijo večkrat," se glasi opozorilo JMA.
K evakuaciji na višje ležeče območje ali v varne stavbe, kot so evakuacijska zavetišča, je ljudi na potencialno prizadetih območjih pozval tudi glavni sekretar premierkinega kabineta Minoru Kihara.
Sky News medtem poroča, da se valovi cunamija že približujejo obali – okoli 40-centimetrske valove so zabeležili v nekaterih japonskih pristaniščih. "Nekatera območja je cunami že 'udaril'," so na novinarski konferenci povedali pristojni iz JMA. Druga bi lahko zadel med 1. in 2. uro zjutraj (po lokalnem času). Največji zabeleženi valovi so bili visoki približno pol metra.
Ameriški geološki zavod (USGS) poroča, da so se tla zatresla ob 23.15 po lokalnem času (ob 15.15 po srednjeevropskem), približno 70 kilometrov od japonske obale (mesta Misawa), na globini okoli 53 kilometrov.
Potres je zabeležila tudi opazovalnica Agencije RS za okolje (Arso) v Kočevju.
Opozorilo je izdal tudi ameriški Tihomorski center za opozarjanje pred cunamiji (Pacific Tsunami Warning Centre). Po njihovih izračunih, so rušilni valovi možni v polmeru 1000 kilometrov od žarišča potresa – vzdolž obale Japonske in Rusije.
Tisoči brez elektrike, jedrske elektrarne izvajajo varnostne preglede
Jedrske elektrarne v japonskih regijah, ki jih je prizadel potres, zdaj izvajajo varnostne preglede, poroča japonska javna radiotelevizija NHK. "Trenutno ni poročil o nenormalnostih v jedrskih elektrarnah Higashidori in Onagawa," je ob tem dejal Kihara. "Prejeli smo poročila, da trenutno preverjajo tudi druge jedrske objekte," je dodal.
Komunalni podjetji Tohoku Electric Power in Hokkaido Electric Power sta medtem že potrdili, da iz njunih jedrskih elektrarn ne poročajo o nobenih nepravilnostih. Kljub temu je po podatkih podjetja Tohoku Electric trenutno na tisoče ljudi brez elektrike.
Razmere je komentirala tudi japonska premierka Sanae Takaichi. Kot je dejala, je vlada že vzpostavila delovno skupino za nujne primere, ki bo ocenila obseg škode. "Na prvo mesto postavljamo življenja ljudi in delamo vse, kar je v naši moči," je povedala Sanae.
Potresi na Japonskem sicer niso nič nenavadnega. Leži namreč na tako imenovanem Ognjenem obroču, območju intenzivne seizmične in vulkanske aktivnosti na obeh straneh Tihega oceana. Najhujši potres v novejši japonski zgodovini je bil potres z magnitudo 9,1 v Tohokuju leta 2011, ki je sprožil velik cunami in jedrsko katastrofo v elektrarni Fukušima.
Žarišče današnjega potresa pa je po besedah profesorja oceanografije na Univerzi v Southamptonu Simona Boxalla na istem mestu kot žarišče uničujočega potresa leta 2011, ki je terjal skoraj 20.000. Posledice današnjega tresenja tal bodo – tako Boxall – vidne že v nekaj urah. "Vsi potresi ne povzročajo cunamijev," pa je ob tem v intervjuju za Sky News še pomiril profesor.
