Močan potres prebudil 600 let speči ognjenik: veličasten posnetek izbruha

Izbruh se je zgodil le nekaj dni po potresu z magnitudo 8,7, ki je prizadel polotok Kamčatka. Potres je sprožil opozorila pred cunamijem in razglasil izredne razmere v delih Kamčatke in okrožja Severni Kurilsk. " To je prvi zgodovinsko potrjen izbruh vulkana Krašeninikov v 600 letih," so sporočile oblasti.

Krašeninikov je nazadnje bruhal lavo leta 146, od takrat niso zabeležili izbruha.

Izbruh spečega Krašennikovega se je začel v nedeljo ob 2.50 po lokalnem času, oblak pepela pa se je dvigal kar šest kilometrov nad morsko gladino, je na Telegram kanalu sporočila skupina za odzivanje na vulkanske izbruhe Kamčatke. Oblak pepela se je premikal proti Tihem oceanu, na poti pa k sreči ni poseljenih območij. Oblasti so izdale oranžno opozorilo za letalski promet.

Vulkan se nahaja približno 200 km severno od Petropavlovska-Kamčatskega in 13 km južno od jezera Kronocko. Krašeninikov je del vzhodne vulkanske cone Kamčatke. Oblasti so ž prej opozarjale na morebitne izpuste pepela od 6 do 10 km iz več drugih aktivnih kamčatskih vulkanov. Prebivalcem in turistom so svetovali, naj se izogibajo potovanju v 10 km oddaljenosti od teh vulkanov.