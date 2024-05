Močnejši potres pri Slunju, ljudje bežali iz svojih hiš

Po poročanju Net.hr je v Rakovici največja škoda na lokalni cerkvi in nekaterih hišah, kjer so popokali zidov. Tresenje v Slunju je bilo tako močno, da so ljudje zaradi strahu zapuščali svoje hiše, piše portal.

"Na Plitvicah nas je streslo!", "Močno je ropotalo, dobro je streslo", "Slunj, zbudilo me je tresenje hiše in ropot", "Plitvice, lesena hiša se je močno zamajala. Zbudilo nas je ropotanje", "Zgodilo se je, da se je hiša močno zatresla, Tržačka Platnica, Cazin", "Udarec, nato kratek in močan površinski tresljaj", "Topusko, tresenje se je čutilo kar 10 sekund", "Karlovac, kratko, a precej močno tresenje", so le nekateri od številnih komentarjev na spletu, med katerimi jih je veliko tudi iz Bosne in Hercegovine.