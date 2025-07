Močan potres stresel aljaški otok, oblasti svarijo pred cunamijem

Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda (USGS) je bilo žarišče potresa 87 kilometrov južno od Sand Pointa.

Previdnost pred cunamijem velja za območje od južne Aljaske in Aljaškega polotoka do otoka Ushagat in prelaza Unimak na tihomorski obali. Na možnost cunamija poleg prebivalcev Sand Pointa ameriške oblasti opozarjajo tudi aljaški mesti Cold Bay in Kodiak. Kodiaška policija je ob tem povedala, da so se v mestu oglasile sirene, kar je znak za prebivalce, da se naj umaknejo na višje ležeče območje. Morebiten cunami tam pričakujejo ob 14.40 (po lokalnem času).