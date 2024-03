Močan potres stresel Črno goro, čutili so ga na vsem Balkanu

"Na podlagi numeričnega modela spreminjanja intenzitete z razdaljo v tem območju, magnitude potresa in globine hipocentra bi ta potres lahko povzročil materialno škodo v epicentralnem območju," so po poročanju portala Vijesti sporočili z Inštituta za hidrometeorologijo in seizmologijo Črne gore.

Seizmolog Srđan Ceković je za portal RTCG povedal, da je bila globina potresa 14 kilometrov pod zemljo, in napovedal, da bi potres lahko povzročil materialno škodo. Dobro pa je, je dodal, da je bil epicenter na nenaseljenem območju. "Najmočneje so ga čutili okoli Bileće." Glavnemu potresu je sledilo še okoli 30 manjših sunkov, na inštitutu pa so prejeli veliko klicev razburjenih državljanov.

Poročil o škodi ali ranjenih zaenkrat še ni.

Čutili so ga po vsem Balkanu in celo na jugu Italije

Potres so čutili tudi prebivalci Bosne in Hercegovine, celo v 200 kilometrov oddaljenem Sarajevu, pa v Dalmaciji in na otokih, v Srbiji in Albaniji ter celo na jugu Italije, v Apuliji ... Številni so na družbenih omrežjih zapisali, da jih je tresenje tal, ki je trajalo vsaj pol minute, prebudilo iz sna.

"Stanovanje je plesalo," je sporočila občanka iz Metkovića, ki se je zelo prestrašila. "Močno se je streslo," je sporočil moški s Hvara. "Postelja se je dolgo časa zibala, vsi smo se zbudili," poročajo s Pelješca. "Bilo je grozno, močno se je treslo. Vsi smo se zbudili in poskakali iz postelj. Še vedno se trese. Upam, da ni gmotne škode in da so vsi v redu," je sporočila krajanka iz Bileće.

Sledilo je več popotresnih sunkov z magnitudo 2 ali 3. Zaradi tresenja tal mnogi prebivalci niso upali zaspati nazaj.