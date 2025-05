Močan potres stresel Grčijo: 'Nevarnost cunamija, umaknite se od obale'

Zaradi močnega tresenja so grške oblasti prebivalce na območju pozvale, naj se umaknejo stran od obale. "Na vašem območju je tveganje nastanka cunamija. Takoj se umaknite stran od obale," so sporočili.

Potres z močjo 6,1 je imel epicenter v bližini grškega otoka Kasos, na globini 71 kilometrov. Grške oblasti sicer poročajo, da je imel potres magnitudo 5,9. Majhen otok z okoli 1000 prebivalci leži v Egejskem morju med Kreto in Rodosom.

Profesor geologije in predsednik OASP Efthymios Lekkas je po poročanju Greek Reporterja dejal, da začetna poročila ne kažejo na večje posledice potresa. "Na tej globini se potresi običajno pojavijo kot posamezni dogodki, brez obsežnih pred- ali postseizmičnih zaporedij," je dodal.

Grčijo prepredajo številne tektonske prelomnice in je zato večkrat deležna manjših, pa tudi večjih potresov. Po podatkih seizmološkega laboratorija Univerze v Atenah so med 26. januarjem in 13. februarjem ob otokih v arhipelagu Kikladi, vključno s priljubljenim turističnim otokom Santorini, zabeležili več kot 18.400 potresov, večinoma nizke magnitude.

Tudi zadnji potres se je po besedah Lekkasa zgodil vzdolž grškega loka, kjer se stikata evropska in afriška plošča: "Močno so ga čutili na Kreti, Rodosu, Kosu in v jugovzhodnem Egejskem morju." Ob tem je poudaril, da ni videti nobene povezave tega potresa s seizmično aktivnostjo na Santoriniju ali v Turčiji.

Čutili so ga sicer tudi v Egiptu, Izraelu, jugozahodu Turčije in v Italiji.