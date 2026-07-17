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Močan potres stresel Mehiko, treslo tudi v sosednjih državah

Mexico City, 17. 07. 2026 17.37 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Potres v Mehiki

Močan potres, ki je imel epicenter v Mehiki, je stresel tudi sosednji državi Gvatemalo in Salvador. Ameriški geološki zavod (USGS) je njegovo predhodno magnitudo ocenil na 7,3.

Po podatkih USGS je bilo žarišče potresa 48 kilometrov jugozahodno od mesta Aquiles Serdán v mehiški obalni zvezni državi Chiapas, poroča CNN.

Evropsko-mediteranski seizmološki center sicer poroča, da je Mehiko najprej stresel potres z magnitudo 7,3, nato pa mu je sledil še en z magnitudo 6.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je sporočila, da za zdaj ni poročil o škodi v mehiških zveznih državah Chiapas in Tabasco, mehiška mornarica pa je zaradi nevarnosti cunamija priporočila, naj se ljudje v naslednjih šestih urah ne približujejo plažam.

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Kaže, da je potres ob obali povzročil zmerno do močno tresenje tal. USGS je sporočil, da za dele Tihega oceana, ki so bližje potresnemu območju, obstaja nevarnost cunamija.

"Tresenje ni prenehalo"

"Bili smo zgoraj, v drugem nadstropju, ko se je začelo tresti," je za AP News povedala Alejandra Mendoza, bolnišnična delavka iz Tapachule, največjega mesta na južni meji Mehike."Mislili smo, da bo minilo, toda potem je postalo še močnejše, zato smo vsi odšli v pritličje in se urejeno umaknili na dvorišče pred stavbo."

"Zelo me je bilo strah in spomnilo me je na nedavni potres v Venezueli," je za Reuters povedal 29-letni Alexander Valdez iz mesta Gvatemala. "Zato sem stekel ven in šel po stopnicah navzdol, saj živim v osmem nadstropju. Tresenje kar ni prenehalo."

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