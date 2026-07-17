Močan potres stresel Mehiko, treslo tudi v sosednjih državah

Po podatkih USGS je bilo žarišče potresa 48 kilometrov jugozahodno od mesta Aquiles Serdán v mehiški obalni zvezni državi Chiapas, poroča CNN.

Evropsko-mediteranski seizmološki center sicer poroča, da je Mehiko najprej stresel potres z magnitudo 7,3, nato pa mu je sledil še en z magnitudo 6.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je sporočila, da za zdaj ni poročil o škodi v mehiških zveznih državah Chiapas in Tabasco, mehiška mornarica pa je zaradi nevarnosti cunamija priporočila, naj se ljudje v naslednjih šestih urah ne približujejo plažam.