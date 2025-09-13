Močan potres stresel Rusijo, na Kamčatki razglasili nevarnost cunamija

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je ruski Daljni vzhod malo pred 5. uro zjutraj (okoli 2.40 po lokalnem času) stresel močan potres z magnitudo 7,4.
Epicenter potresa se je nahajal ob obali mesta Petropavlovsk-Kamčatski na Kamčatki, in sicer na globini 44 kilometrov. V tem upravnem središču Kamčatke sicer ležita podmorniška baza ruske mornarice Rybačij in letalska baza Jelizovo, poroča turška agencija Anadolu.
Poročil o morebitnih žrtvah ali večji škodi sicer za zdaj na srečo ni, so se pa na spletu pojavili posnetki trenutka, ko je potres stresel ruska tla. Območje je sicer že pred tem streslo več potresnih sunkov, ki pa sicer niso presegli magnitude 5.
Po potresu se je na Telegramu oglasil guverner Kamčatke Vladimir Solodov, ki je po poročanju ruskega portala Ria Novosti prebivalce na polotoku in Kurilskih otokih opozoril pred morebitnim cunamijem, ki bi lahko sledil potresu. "Razglašena je nevarnost cunamija. Prosimo, bodite še posebej previdni pri obisku plaže Khalaktyrsky in drugih območij, kjer obstaja nevarnost cunamija," je zapisal.
Najvišje višine valov so po izračunih regionalnega ministrstva za izredne razmere možne na območju rta Majačni in plaže Khalaktyrsky, kjer bi lahko bili visoki do 120 centimetrov.
Polotok je sicer 30. julija stresel potres z magnitudo 8,8 - eden najmočnejših potresov od začetka meritev. Ruski znanstveniki so po primarnem potresu zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov z magnitudo nad 5.
