Tujina

Močan potres stresel Rusijo, na Kamčatki razglasili nevarnost cunamija

Vladivostok, 13. 09. 2025 08.06 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
10

Ruski Daljni vzhod je znova stresel močan potres z magnitudo 7,4. Po podatkih Evropskega mediteranskega centra je bil epicenter potresa v bližini polotoka Kamčatka na globini 44 kilometrov. Poročil o morebitnih žrtvah ali večji škodi sicer za zdaj na srečo ni, so pa ruske oblasti na polotoku in Kurilskih otokih razglasile nevarnost cunamija.

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je ruski Daljni vzhod malo pred 5. uro zjutraj (okoli 2.40 po lokalnem času) stresel močan potres z magnitudo 7,4.

Potres na Kamčatki
Potres na Kamčatki FOTO: EMSC

Epicenter potresa se je nahajal ob obali mesta Petropavlovsk-Kamčatski na Kamčatki, in sicer na globini 44 kilometrov. V tem upravnem središču Kamčatke sicer ležita podmorniška baza ruske mornarice Rybačij in letalska baza Jelizovo, poroča turška agencija Anadolu.

Poročil o morebitnih žrtvah ali večji škodi sicer za zdaj na srečo ni, so se pa na spletu pojavili posnetki trenutka, ko je potres stresel ruska tla. Območje je sicer že pred tem streslo več potresnih sunkov, ki pa sicer niso presegli magnitude 5.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po potresu se je na Telegramu oglasil guverner Kamčatke Vladimir Solodov, ki je po poročanju ruskega portala Ria Novosti prebivalce na polotoku in Kurilskih otokih opozoril pred morebitnim cunamijem, ki bi lahko sledil potresu. "Razglašena je nevarnost cunamija. Prosimo, bodite še posebej previdni pri obisku plaže Khalaktyrsky in drugih območij, kjer obstaja nevarnost cunamija," je zapisal.

Najvišje višine valov so po izračunih regionalnega ministrstva za izredne razmere možne na območju rta Majačni in plaže Khalaktyrsky, kjer bi lahko bili visoki do 120 centimetrov.

Preberi še Med močnim tresenjem prijeli pacienta in nadaljevali z operacijo

Polotok je sicer 30. julija stresel potres z magnitudo 8,8 - eden najmočnejših potresov od začetka meritev. Ruski znanstveniki so po primarnem potresu zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov z magnitudo nad 5.

kamčatka rusija potres cunami
cirenij
13. 09. 2025 09.22
+4
Na srečo je bil 44 km pod zemljo. Na srečo ni bilo žrtev in večje nesreče. Človek je človek, je Rus, Američan ali Slovenec. Komentatorji, ne privoščite nikomur. Zemlja se obrača.
ODGOVORI
6 2
kor22
13. 09. 2025 09.17
-3
Ta potres je bil povracilni ukrep nata na tiste drone, rusom se sanja ne kako tehnologijo ma zahod
ODGOVORI
2 5
IQ190oRmore
13. 09. 2025 09.24
+5
Točno to. V eni podzemni pisarnici je en zahodnjak pritisnil na, hmmm, vijoličen gumb in tla so se zatresla. Phahahaha
ODGOVORI
5 0
Desno
13. 09. 2025 09.03
+1
Škoda da ni v Moskvi
ODGOVORI
4 3
krompirček
13. 09. 2025 09.27
+3
ja v ukrajini bi moral ze zdavnaj stresti.najprej pa tisto lokacijo kjer se skriva zelenko.
ODGOVORI
3 0
Da se mene pita..
13. 09. 2025 09.00
+6
Bog jih štrafuje.
ODGOVORI
9 3
Observatore kita
13. 09. 2025 08.56
+0
Bolj da jih potres strese kakor pa NATO
ODGOVORI
5 5
Pfolca
13. 09. 2025 08.51
+2
Kaj pa je z vami, potres oziroma več njih je bil v morju sv/v od Petropavlovska, priložili ste pa grafiko od meseca nazaj, lenoba je huda bolezen
ODGOVORI
3 1
Še89sekund
13. 09. 2025 08.47
-3
Naj jo celo zravna z morjem.
ODGOVORI
5 8
Bolfenk2
13. 09. 2025 08.42
+0
Putin je v bližini testiral novo bombo?
ODGOVORI
5 5
