Močan potres stresel Rusijo, na Kamčatki razglasili nevarnost cunamija

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je ruski Daljni vzhod malo pred 5. uro zjutraj (okoli 2.40 po lokalnem času) stresel močan potres z magnitudo 7,4.

Epicenter potresa se je nahajal ob obali mesta Petropavlovsk-Kamčatski na Kamčatki, in sicer na globini 44 kilometrov. V tem upravnem središču Kamčatke sicer ležita podmorniška baza ruske mornarice Rybačij in letalska baza Jelizovo, poroča turška agencija Anadolu.

Poročil o morebitnih žrtvah ali večji škodi sicer za zdaj na srečo ni, so se pa na spletu pojavili posnetki trenutka, ko je potres stresel ruska tla. Območje je sicer že pred tem streslo več potresnih sunkov, ki pa sicer niso presegli magnitude 5.