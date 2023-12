Potres magnitude 4,7 stresel BiH, štirje poškodovani

Najmočneje so se tla tresla v Zenici, Žepču, Vitezu, Travniku, Busovači, Kaknju in tudi v glavnem mestu Sarajevo. O tresenju tal so poročali tudi s Hrvaške, tako v Slavoniji kot Dalmaciji.

Premier Zeniško-dobonjskega kantona Nezir Pivić je na družbenem omrežju poročal o materialni škodi. "V Ljubetovu so zabeležili zrušitev strešnikov iz več hiš in zrušitev ene podporne stene. Na Jelini se je na cesti M17 sprožil zemeljski plaz. Žal so prijavljeni štirje primeri poškodovanja občanov, od tega eden na Jelini, trije občani pa naj bi bili poškodovani zaradi podiranja gradbenega materiala z objektov in hiš. Dva poškodovanca so zadržali v Kantonalni bolnišnici Zenica." Povedal je, da so vse dežurne službe na terenu.