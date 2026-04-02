Dramatičen posnetek potresa: treslo je več kot minuto

V morju Molukov ob obali otoka Ternate je potres z magnitudo 7,4 stresel širše območje severne Indonezije. Tresenje tal je bilo čutiti v več mestih, med drugim v Manadu in Bitungu na otoku Sulavezi. 70-letna prebivalka je umrla pod ruševinami, več ljudi pa se je poškodovalo med poskusi pobega na varno, poroča BBC .

Potres je sprožil opozorila pred morebitnim cunamijem za več držav v regiji, ki jih je izdal Pacifiški center za opozarjanje pred cunamijem, vendar so jih po približno dveh urah preklicali. Kljub temu so se prebivalci odzvali z veliko zaskrbljenostjo, številni so zapustili domove, trgovine in šole, na ulicah pa je zavladala zmeda.

"Bilo je res močno ... Celo vrtelo se mi je v glavi," je za indonezijski BBC povedala novinarka Isvara Safitri.

Priče poročajo o močnih tresljajih, ki so trajali več deset sekund, o nihajočih zidovih in premikajočem se pohištvu. V bolnišnicah so zdravstveni delavci hitro organizirali začasne oskrbne točke na prostem, saj so se bali nadaljnjih sunkov. Oblasti so potrdile tudi dva popotresna sunka in opozorile, da seizmična dejavnost še ni povsem končana.