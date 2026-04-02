Tujina

Dramatičen posnetek potresa: treslo je več kot minuto

Ternate, 02. 04. 2026 14.25 pred 25 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Posledice potresa v Indoneziji

Potres z magnitudo 7,4 je stresel severni del Indonezije, pri čemer je umrla ena oseba. Po začetnem opozorilu pred cunamijem je nevarnost minila, a so prebivalci v strahu zapustili svoje domove, medtem ko oblasti še vedno opozarjajo na popotresne sunke.

V morju Molukov ob obali otoka Ternate je potres z magnitudo 7,4 stresel širše območje severne Indonezije. Tresenje tal je bilo čutiti v več mestih, med drugim v Manadu in Bitungu na otoku Sulavezi. 70-letna prebivalka je umrla pod ruševinami, več ljudi pa se je poškodovalo med poskusi pobega na varno, poroča BBC.

Potres je sprožil opozorila pred morebitnim cunamijem za več držav v regiji, ki jih je izdal Pacifiški center za opozarjanje pred cunamijem, vendar so jih po približno dveh urah preklicali. Kljub temu so se prebivalci odzvali z veliko zaskrbljenostjo, številni so zapustili domove, trgovine in šole, na ulicah pa je zavladala zmeda.

"Bilo je res močno ... Celo vrtelo se mi je v glavi," je za indonezijski BBC povedala novinarka Isvara Safitri.

Priče poročajo o močnih tresljajih, ki so trajali več deset sekund, o nihajočih zidovih in premikajočem se pohištvu. V bolnišnicah so zdravstveni delavci hitro organizirali začasne oskrbne točke na prostem, saj so se bali nadaljnjih sunkov. Oblasti so potrdile tudi dva popotresna sunka in opozorile, da seizmična dejavnost še ni povsem končana.

potres Indonezija cunami
KOMENTARJI1

anabanana
02. 04. 2026 20.43
Posnetki od 19.9.2025 - zadnji, omg kak nas farbajo
bibaleze
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
cekin
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
