Močan sunek vetra povzročil trčenje treh ladij

Potniška ladja Mein Schiff 3 je v nedeljo odplula proti Kanarskim otokom, ko jo je močan sunek vetra potisnil proti dvema kontejnerskima ladjama, zasidranima ob pristaniškem zidu.

Ena od kontejnerskih ladij je bila v trčenju močno poškodovana, druga pa je utrpela le manjšo škodo. Večjo škodo je utrpela tudi ladja za križarjenje.