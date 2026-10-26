Močan sunek vetra povzročil trčenje treh ladij

Potniška ladja Mein Schiff 3 je v nedeljo odplula proti Kanarskim otokom, ko jo je močan sunek vetra potisnil proti dvema kontejnerskima ladjama, zasidranima ob pristaniškem zidu.
Ena od kontejnerskih ladij je bila v trčenju močno poškodovana, druga pa je utrpela le manjšo škodo. Večjo škodo je utrpela tudi ladja za križarjenje.
V trku po navedbah policije ni bil poškodovan nihče, prav tako v plovila ni vdrla voda, saj so poškodbe nastale nekaj metrov nad gladino morja.
Ladja Mein Schiff 3 se je po trčenju vrnila v terminal za potniške ladje, vsem trem plovilom pa so prepovedali izplutje iz pristanišča. Podjetje TUI Cruises, ki upravlja s potniško ladjo, je danes sporočilo, da so križarjenje zaradi nesreče odpovedali.
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