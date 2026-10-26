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Močan sunek vetra povzročil trčenje treh ladij

Bremen, 26. 10. 2026 15.05 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
V nemškem pristanišču trčile tri ladje

V nemškem pristanišču Bremerhaven v Severnem morju je ladja za križarjenje z več kot 3000 potniki trčila z dvema kontejnerskima ladjama. Trk, v katerem se nihče ni poškodoval, je povzročil močan sunek vetra, je sporočila nemška policija. Vsa plovila so v trku utrpela škodo, zaradi česar so jim prepovedali izplutje iz pristanišča.

Potniška ladja Mein Schiff 3 je v nedeljo odplula proti Kanarskim otokom, ko jo je močan sunek vetra potisnil proti dvema kontejnerskima ladjama, zasidranima ob pristaniškem zidu.

Ena od kontejnerskih ladij je bila v trčenju močno poškodovana, druga pa je utrpela le manjšo škodo. Večjo škodo je utrpela tudi ladja za križarjenje.

V trku po navedbah policije ni bil poškodovan nihče, prav tako v plovila ni vdrla voda, saj so poškodbe nastale nekaj metrov nad gladino morja.

Ladja Mein Schiff 3 se je po trčenju vrnila v terminal za potniške ladje, vsem trem plovilom pa so prepovedali izplutje iz pristanišča. Podjetje TUI Cruises, ki upravlja s potniško ladjo, je danes sporočilo, da so križarjenje zaradi nesreče odpovedali.

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nemčija pristanišče Bremen

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KOMENTARJI4

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Nace Štremljasti
26. 10. 2026 15.44
a so potniki na ladji za križarjenje dobili kolesa,ali nove gojzarje da bodo lahko nadaljevali pohajkovanje,saj za obilne američane je pa to šok ane...
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+1
1 0
Patriot79
26. 10. 2026 16.22
Ti takšno ladjo ti vidiš samo od daleč oz na novicah - od blizu jo pa žal ne boš s takšnim razmišljanjem videl nikoli. Ali pa še dobro...
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0 0
Zvedavi_norec
26. 10. 2026 15.39
Tole pa že ni bil samo rahel piš vetra...
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+1
1 0
PomisliNaSonce
26. 10. 2026 15.27
Pol je moglo pa zares zapihat...
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+1
1 0
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