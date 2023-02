Sunek vetra v Splitu na 11-letnega dečka prevrnil nogometno klop

Deček se je nahajal na pomožnem igrišču RNK Split, kjer je z ostalimi vrstniki igral nogomet.

V nekem trenutku se je usedel na klop za rezervne igralce, močan sunek vetra pa je nato klop skupaj z dečkom prevrnil, poroča Slobodna Dalmacija. 11-letnik je ostal ujet pod klopjo, vendar pri zavesti.

Na kraj nesreče so prispeli gasilci in reševalci, ki so dečka prepeljali v bolnišnico v Split.