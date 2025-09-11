Močan tok dečka povlekel v morje, rešili so ga s pomočjo človeške verige

Minulo soboto bi se na plaži Peñón del Cura v regiji Costa del Sol skoraj zgodila tragedija, poroča The Independent. Kljub rdeči zastavi, ki prepoveduje kopanje v morju, se je namreč skupina štirih dečkov odločila uživati v morskih radostih. Eden od njih je takrat zaplaval v predel z močnim morskim tokom.

Čeprav se je fant trudil pobegniti primežu toka, pa je bil ta premočan in ga je hitro posrkal globlje v morje. Ostali dečki so se uspeli rešiti in steči na obalo, medtem ko je eden od obiskovalcev plaže nemudoma skočil v vodo in skušal pomagati otroku, ki ga je odneslo več metrov stran od plaže, a je tok odnesel tudi njega.

Reševalec je takrat obiskovalce plaže pozval k oblikovanju človeške verige. S skupnimi močmi so tako uspeli iz nevarnosti potegniti tako dečka kot moškega. Medtem ko jo je otrok odnesel brez poškodb, pa so po poročanju lokalnih medijev moškega oskrbeli reševalci.

Kot je kasneje povedal koordinator tamkajšnje reševalne službe Gonzalo Botta Veccia, so bile razmere v vodi nevarne ves dan. "Vzhodni veter je močno pihal in ustvarjal visoke valove. Rdečo zastavo smo tako dvignili že zelo zgodaj. Bilo je jasno, da je bilo za plavanje prenevarno," je dejal.