Tujina

Močan tok dečka povlekel v morje, rešili so ga s pomočjo človeške verige

Malaga, 11. 09. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Poletne temperature ponekod po Evropi še niso rekle zadnje besede. V nekaterih državah se tako še vedno predajajo morskim radostim; med njimi je tudi Španija. A minuli teden bi se na eni od tamkajšnjih plaž skoraj zgodila nesreča. Skupina dečkov je namreč kljub rdeči zastavi, ki prepoveduje kopanje, uživala v morju, ko je močan tok zagrabil in odnesel enega od njih. Na pomoč so nemudoma priskočili ostali obiskovalci plaže, ki so ustvarili človeško verigo in tako rešili dečka.

Minulo soboto bi se na plaži Peñón del Cura v regiji Costa del Sol skoraj zgodila tragedija, poroča The Independent. Kljub rdeči zastavi, ki prepoveduje kopanje v morju, se je namreč skupina štirih dečkov odločila uživati v morskih radostih. Eden od njih je takrat zaplaval v predel z močnim morskim tokom.

Plaža v španski regiji Costa del Sol
Plaža v španski regiji Costa del Sol FOTO: Shutterstock

Čeprav se je fant trudil pobegniti primežu toka, pa je bil ta premočan in ga je hitro posrkal globlje v morje. Ostali dečki so se uspeli rešiti in steči na obalo, medtem ko je eden od obiskovalcev plaže nemudoma skočil v vodo in skušal pomagati otroku, ki ga je odneslo več metrov stran od plaže, a je tok odnesel tudi njega. 

Reševalec je takrat obiskovalce plaže pozval k oblikovanju človeške verige. S skupnimi močmi so tako uspeli iz nevarnosti potegniti tako dečka kot moškega. Medtem ko jo je otrok odnesel brez poškodb, pa so po poročanju lokalnih medijev moškega oskrbeli reševalci.

Kot je kasneje povedal koordinator tamkajšnje reševalne službe Gonzalo Botta Veccia, so bile razmere v vodi nevarne ves dan. "Vzhodni veter je močno pihal in ustvarjal visoke valove. Rdečo zastavo smo tako dvignili že zelo zgodaj. Bilo je jasno, da je bilo za plavanje prenevarno," je dejal.

španija malaga morje morski tok deček
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 09. 2025 20.09
+1
Evo spet panika. Nobene tragike ni, če tok odnese osebo, ki zna plavat. Tudi tega je le odneslo malo stran od obale. Ljudi je bilo dovolj, da pokliče reševalce in s čolni dokončajo delo. Je pa res, da zastave ne visijo zastonj. A turisti ne poznajo razmer in ne jemljejo resno opozoril. Marsikdo pa tudi ne ve, kaj barva zastave pomeni.
ODGOVORI
1 0
Ledeni čaj
11. 09. 2025 20.03
Te dve sploh na svobodi ne bi smele bit.
ODGOVORI
0 0
rokson18
11. 09. 2025 19.39
Posrkal globlje v morje? NA morje...
ODGOVORI
0 0
flojdi
11. 09. 2025 18.54
+2
Dobro !
ODGOVORI
2 0
