Tujina

Uničujoč tornado pustošil po Oklahomi, odnašal strehe, poškodoval domove

Enid, 24. 04. 2026 07.29 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Tornado v Oklahomi

Močan tornado je zajel Oklahomo, odnašal strehe z zgradb, podrl več električnih drogov in uničil marsikateri dom. Kljub uničujočemu pohodu tornada smrtnih žrtev ni bilo, oblasti pa so v nekaterih soseskah hodile od vrat do vrat in preverjale stanje prebivalcev. Med poškodovanimi je tudi letalska baza Vance.

  Tornado pustošil po Oklahomi
    Tornado pustošil po Oklahomi
  Tornado v Oklahomi
    Tornado v Oklahomi

Tornado se je premikal čez dele mesta Enid, ki ima približno 50.000 prebivalcev, poroča AP News. Dotaknil se je tudi letalske baze Vance, vendar obseg škode ni jasen. Iz baze so sporočili, da uradniki "izvajajo postopke preverjanja, da zagotovijo, da so vsi pripadniki varni in evidentirani".

Tornado v Oklahomi
Tornado v Oklahomi
FOTO: AP

Za dele mesta in okolico je bila razglašena izredna nevarnost tornada, območje pa je bilo pod opozorilom do 23. ure. "Prebivalce močno pozivamo, naj se trenutno izogibajo območju Grayridge," so sporočili iz občine Enid. "Ohranjanje cest prevoznih je ključnega pomena, da lahko reševalne službe, ekipe za oskrbo z energijo in težka mehanizacija varno in čim hitreje dostopajo do prizadetih območij."

Odprta so bila evakuacijska središča, vrata pa je odprla tudi cerkev Oakwood, da bi zagotovila zavetje tistim, ki so morali zapustiti svoje domove.

Po podatkih Nacionalne vremenske službe so bili v četrtek tornadi zabeleženi v Oklahomi, Iowi in Kansasu. Poročali so tudi o toči, ki je povzročala škodo, pri čemer so posamezni kosi dosegali velikost teniških žogic, poroča NBC News.

V okrožju Kay v Oklahomi, severovzhodno od Enida, je šerif Steve Kelley povedal, da so bila podrta drevesa in električni vodi ter da so med poškodovanimi objekti tudi ena hiša in več hlevov.

Senator James Lankford, republikanec iz Oklahome, je dejal, da z ženo pozivata vse k previdnosti. "Cindy in jaz moliva za vse prebivalce Oklahome, ki so nocoj v nevarnosti, saj se čez našo zvezno državo pomikajo hude nevihte, močni vetrovi in tornadi," je zapisal na družbenih omrežjih.

Wolfman
24. 04. 2026 08.24
Verjetno glih ni naključje, da je Tornado opustošil vojaško letalsko bazo? A je tako.
