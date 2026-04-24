Uničujoč tornado pustošil po Oklahomi, odnašal strehe, poškodoval domove

Tornado se je premikal čez dele mesta Enid, ki ima približno 50.000 prebivalcev, poroča AP News. Dotaknil se je tudi letalske baze Vance, vendar obseg škode ni jasen. Iz baze so sporočili, da uradniki "izvajajo postopke preverjanja, da zagotovijo, da so vsi pripadniki varni in evidentirani".

Za dele mesta in okolico je bila razglašena izredna nevarnost tornada, območje pa je bilo pod opozorilom do 23. ure. "Prebivalce močno pozivamo, naj se trenutno izogibajo območju Grayridge," so sporočili iz občine Enid. "Ohranjanje cest prevoznih je ključnega pomena, da lahko reševalne službe, ekipe za oskrbo z energijo in težka mehanizacija varno in čim hitreje dostopajo do prizadetih območij."

Odprta so bila evakuacijska središča, vrata pa je odprla tudi cerkev Oakwood, da bi zagotovila zavetje tistim, ki so morali zapustiti svoje domove.

Po podatkih Nacionalne vremenske službe so bili v četrtek tornadi zabeleženi v Oklahomi, Iowi in Kansasu. Poročali so tudi o toči, ki je povzročala škodo, pri čemer so posamezni kosi dosegali velikost teniških žogic, poroča NBC News.

V okrožju Kay v Oklahomi, severovzhodno od Enida, je šerif Steve Kelley povedal, da so bila podrta drevesa in električni vodi ter da so med poškodovanimi objekti tudi ena hiša in več hlevov.

Senator James Lankford, republikanec iz Oklahome, je dejal, da z ženo pozivata vse k previdnosti. "Cindy in jaz moliva za vse prebivalce Oklahome, ki so nocoj v nevarnosti, saj se čez našo zvezno državo pomikajo hude nevihte, močni vetrovi in tornadi," je zapisal na družbenih omrežjih.