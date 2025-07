Močan veter podiral drevesa, ponekod poplave: v Milanu umrla ženska

Reko z okolico je v nedeljo zvečer zajelo močno neurje. Veter je podiral drevesa in povzročal težave v prometu, prizanesel pa ni niti nekaterim delom v notranjosti države. Močne nevihte so prizadele tudi sever Italije. V bližini Milana je umrla ženska, na katero je padlo drevo.

Na Reki so dežurne službe v nedeljo prejele okoli 20 prijav o podrtih drevesih. Eno od njih je padlo tudi na dve vozili. Poškodovanih oseb ni bilo, je na družbenem omrežju Facebook sporočila hrvaška uprava za civilno zaščito. Močna neurja so še pred Reko zajela tudi del koprivniško-križevške županije, kjer so prejeli več prijav o podrtih električnih drogovih in drevesih na cestah. Zaradi okvare na daljnovodu je več naselij na območju Križevcev ostalo brez elektrike. O podrtih drevesih so poročali tudi z območja Siska. Nestabilno vreme se bo na Hrvaškem nadaljevalo še danes in v torek. Dnevne temperature se bodo v primerjavi s preteklimi dnevi, ko so ponekod presegale 35 stopinj Celzija, spustile za okoli deset stopinj. Hrvaški vremenoslovci za danes napovedujejo spremenljivo vreme, ponekod dež, plohe in nevihte, krajevno tudi neurja, predvsem na zahodu pa obilne padavine. Državni hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes izdal oranžno vremensko opozorilo za Kvarner, Istro in Slavonijo ter dele Dalmacije. Preostali deli državi so v rumenem.

Neurje na severu Italije terjalo smrtno žrtev

Sever Italije, zlasti okolico Milana, je medtem v nedeljo popoldne prizadelo hudo neurje z močnim dežjem, nevihtami in točo, ki je povzročilo poplave in precejšnjo škodo. V bližini Milana je umrla 63-letnica, na katero je padlo drevo, medtem ko se je sprehajala v spremstvu dveh oseb. Obe sta bili v nesreči poškodovani in so ju prepeljali v bolnišnico. Najhuje je bil v neurjih prizadet zahodni del Milana. Civilna zaščita je razglasila oranžni alarm, ki vključuje svarila pred točo in poplavami. V prestolnici Lombardije so preventivno zaprli vse parke. Gasilci so prejeli več kot 150 klicev zaradi poplavljenih podvozov, podrtih dreves in poplavljenih kleti.

