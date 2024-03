Močan veter 'premetaval' sedežnico na priljubljenem italijanskem smučišču

Sunki vetra v italijanskih Alpah so se v le nekaj minutah z okoli 20 kilometrov na uro močno okrepili. Udrihali so celo s hitrostjo 110 kilometrov na uro, zaradi česar so morali nemudoma ustaviti sedežnico na priljubljenem italijanskem smučišču. Na spletu pa so se kmalu zatem pojavile tudi fotografije in posnetki sedežnice, ki jo "premetava" močan veter.