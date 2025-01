Število žrtev požarov v Los Angelesu naraslo na 24

Požari, ki so opustošili celotne skupnosti, so v nedeljo še naprej uničevali območja kalifornijskega Los Angelesa. Gasilci, ki so jim na pomoč priskočili tako kolegi iz drugih zveznih držav kot Kanade in Mehike, so sicer nekoliko zajezili širjenje požarov Palisades in Eaton, ki gorita na nasprotnih koncih mesta.

Prvi, ki je tudi največji, se širi na območju Pacific Palisades in je doslej zajel območje nekaj več kot 9000 hektarjev. V nedeljo je ogrožal tudi soseski Brentwood in gosto poseljeno San Fernando Valley. Požar Eaton, drugi po velikosti, pa gori na območju Altadena in je opustošil nekaj manj kot 6000 hektarjev površin.