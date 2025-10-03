Svetli način
Tujina

Po eksploziji v rafineriji izbruhnil obsežen požar

Los Angeles , 03. 10. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 30 minutami

V rafineriji Chevron v El Segundu je po močni eksploziji izbruhnil velik požar. Gasilcem je uspelo ogenj omejiti, do petka zjutraj je bil pod nadzorom. V podjetju so sporočili, da v požaru ni bilo poškodovanih. Vzrok nesreče še preiskujejo, oblasti pa so pozvale prebivalce, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V četrtek zvečer je v rafineriji Chevron v El Segundu, mestu južno od Los Angelesa, izbruhnil velik požar, so sporočile oblasti. Prebivalci so poročali o  močni eksploziji, poroča CNN.  Rafinerija ima svojo gasilsko enoto, posadkam je uspelo omejiti ogenj na en del obrata, je povedala nadzornica okrožja Los Angeles Holly Mitchell. Do zgodnjih petkovih ur je bil požar pod nadzorom in ni več predstavljal nevarnosti, evakuacije niso bile potrebne. V rafineriji Chevron El Segundo v požaru ni bilo poškodovanih, je sporočilo podjetje. Vzrok za požar še ni znan.  

Oblasti so prebivalce na tem območju pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Mitchellova je opozorila tudi, da bo požar verjetno vplival na kakovost zraka.  

Županja Los Angelesa Karen Bass in guverner Kalifornije Gavin Newsom sta bila že obveščena o požaru. Požar ni vplival na lete na mednarodnem letališču Los Angeles, je za CNN povedal tiskovni predstavnik letališča.

rafinerija požar zda Chevron eksplozija El Segundo
Apbijd
03. 10. 2025 11.53
+1
Spet Rusi😆😆😆😆
ODGOVORI
1 0
rdeča petokraka
03. 10. 2025 12.10
Kajpak, vedno Rusi, tudi za današnji veter.
ODGOVORI
0 0
