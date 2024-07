Močna eksplozija na Stromboliju, nad otokom se je dvignil oblak pepela

Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo je nekaj po 14. uri na Stromboliju zabeležila novo močno eksplozijo z emisijo piroklastičnih tokov, poroča Rai News. Gre za hiter tok izjemno vročega plina, ki lahko doseže temperaturo do 1000 stopinj Celzija, in kamnin s skupnim imenom tefra, ki teče v smeri od ognjenika s hitrostjo do 700 kilometrov na uro.