Močna eksplozija zrušila del 20-nadstropne stolpnice v New Yorku

Newyorški gasilci so bili okoli 8. ure zjutraj po lokalnem času obveščeni o "večjem incidentu" na aveniji Alexander blizu 135. ulice v Bronxu.

Po besedah vodje gasilcev Roberta Tuckerja so bili gasilci na kraju v štirih minutah. Ko so prispeli, so videli, da se je zrušil del stanovanjske stolpnice. "Na srečo ni bil nihče poškodovan," je dejal Tucker na novinarski konferenci.

Pojasnil je, da so na terenu še vedno ekipe s psmi, ki preverjajo, ali je morebiti kdo ujet pod ruševinami.

Župan New Yorka Eric Adams je dejal, da preiskava vzroka eksplozije še poteka. Prvi izsledki sicer kažejo, da je najverjetneje eksplodiralo v prezračevalnem jašku, ki je povezan s kurilnico.

Videoposnetki in fotografije prikazujejo zevajočo luknjo v delu zgradbe in obsežno škodo, ki jo je povzročila eksplozija.