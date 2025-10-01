Močna eksplozija zrušila del 20-nadstropne stolpnice v New Yorku

Newyorški gasilci so bili okoli 8. ure zjutraj po lokalnem času obveščeni o "večjem incidentu" na aveniji Alexander blizu 135. ulice v Bronxu.
Po besedah vodje gasilcev Roberta Tuckerja so bili gasilci na kraju v štirih minutah. Ko so prispeli, so videli, da se je zrušil del stanovanjske stolpnice. "Na srečo ni bil nihče poškodovan," je dejal Tucker na novinarski konferenci.
Pojasnil je, da so na terenu še vedno ekipe s psmi, ki preverjajo, ali je morebiti kdo ujet pod ruševinami.
Župan New Yorka Eric Adams je dejal, da preiskava vzroka eksplozije še poteka. Prvi izsledki sicer kažejo, da je najverjetneje eksplodiralo v prezračevalnem jašku, ki je povezan s kurilnico.
Videoposnetki in fotografije prikazujejo zevajočo luknjo v delu zgradbe in obsežno škodo, ki jo je povzročila eksplozija.
- FOTO: AP
Na terenu so tudi gradbeni inšpektorji, ki preverjajo temelje stavbe, hkrati pa tudi, ali je katero od stanovanj poškodovano.
Predsednica okrožja Bronx Vanessa Gibson je povedala, da se je podoben incident v Bronxu že zgodil. Po njenih besedah v času eksplozije v stolpnici ni bilo veliko ljudi, saj so se že odpravili v službo, otroci pa v šolo. "Izognili smo se večji katastrofi," je dejala.
Soseska Mitchelove hiše je sicer eden od 335 newyorških javnih stanovanjskih kompleksov, ki so namenjeni prebivalcem z nizkimi dohodki. Po podatkih newyorške stanovanjske uprave je bila stolpnica zgrajena leta 1966.
