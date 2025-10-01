Svetli način
Tujina

Močna eksplozija zrušila del 20-nadstropne stolpnice v New Yorku

New York, 01. 10. 2025 17.31 | Posodobljeno pred 45 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
15

V newyorškem okrožju Bronx se je zrušil del 20-nadstropne stanovanjske stolpnice. Po poročanju ameriških medijev je pred tem v stavbi odjeknila eksplozija. Za zdaj ne poročajo o poškodovanih.

Newyorški gasilci so bili okoli 8. ure zjutraj po lokalnem času obveščeni o "večjem incidentu" na aveniji Alexander blizu 135. ulice v Bronxu. 

Po besedah vodje gasilcev Roberta Tuckerja so bili gasilci na kraju v štirih minutah. Ko so prispeli, so videli, da se je zrušil del stanovanjske stolpnice. "Na srečo ni bil nihče poškodovan," je dejal Tucker na novinarski konferenci. 

Pojasnil je, da so na terenu še vedno ekipe s psmi, ki preverjajo, ali je morebiti kdo ujet pod ruševinami. 

Župan New Yorka Eric Adams je dejal, da preiskava vzroka eksplozije še poteka. Prvi izsledki sicer kažejo, da je najverjetneje eksplodiralo v prezračevalnem jašku, ki je povezan s kurilnico. 

Videoposnetki in fotografije prikazujejo zevajočo luknjo v delu zgradbe in obsežno škodo, ki jo je povzročila eksplozija. 

Na terenu so tudi gradbeni inšpektorji, ki preverjajo temelje stavbe, hkrati pa tudi, ali je katero od stanovanj poškodovano.

Predsednica okrožja Bronx Vanessa Gibson je povedala, da se je podoben incident v Bronxu že zgodil. Po njenih besedah v času eksplozije v stolpnici ni bilo veliko ljudi, saj so se že odpravili v službo, otroci pa v šolo. "Izognili smo se večji katastrofi," je dejala. 

Soseska Mitchelove hiše je sicer eden od 335 newyorških javnih stanovanjskih kompleksov, ki so namenjeni prebivalcem z nizkimi dohodki. Po podatkih newyorške stanovanjske uprave je bila stolpnica zgrajena leta 1966. 

bronx stolpnica new york eksplozija
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4BIDEN
01. 10. 2025 18.12
CEGLI IN OPEKE
ODGOVORI
0 0
Dinho8O
01. 10. 2025 18.09
Taki bloki brez zelezne konstrukcije so itak samo za podret.
ODGOVORI
0 0
Veščec
01. 10. 2025 18.08
Bronxo Billy
ODGOVORI
0 0
Pujček
01. 10. 2025 18.07
+0
Kaj seješ to žanješ.
ODGOVORI
1 1
Rudar
01. 10. 2025 18.11
Če bi to držalo, marsikoga ne bi bilo več.
ODGOVORI
0 0
4krogci
01. 10. 2025 18.06
+2
Spet ksn republikanc??
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1935308
01. 10. 2025 18.04
+3
Sigurno Rusi?????
ODGOVORI
3 0
big_foot
01. 10. 2025 17.56
+7
to so une drone iz moskve poslali ki imajo dometa par 10 kilometrov. Samo dronu niso povedali da je tak, pa je kar do bronxa letel
ODGOVORI
7 0
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.51
+5
Hvala, ker ste nas obvestili kaj se je zgodilo v sosednjem mestu!
ODGOVORI
6 1
Naiskreni
01. 10. 2025 17.46
+4
tole pa ne zgleda, da bi bilo kaj železa v gradnji..? sesulo se je ko domine..
ODGOVORI
4 0
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.41
+6
Novice, kot da živim v New Yorku!
ODGOVORI
7 1
Slavko BabIč
01. 10. 2025 17.40
+4
Rusi? Ameriški vojni minister Hegseth je reku ameriškim generalom naj se pripravijo na vojno!
ODGOVORI
6 2
