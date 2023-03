Močna turbulenca na letu iz ZDA v Nemčijo: zasilni pristanek in sedem poškodovanih

Let 469 družbe Lufthansa iz Austina v Teksasu, namenjen v Frankfurt v Nemčiji, je zajela močna turbulenca, kateri niti izkušeni piloti niso uspeli ubežati. Zaradi močnih sunkov so zasilno pristali na letališču Dulles v Virginiji, poroča CBS News.

Približno 90 minut po vzletu je prišlo do sicer kratke, a hude turbulence. "Šlo je za t. i. turbulenco v čistem zraku, ki se lahko pojavi brez vidnih vremenskih pojavov ali predhodnega opozorila," je bil jasen tiskovni predstavnik Lufthanse. "Poškodovanim potnikom so prvo pomoč na krovu nudili usposobljeni stevardi in stevardese. Ker sta varnost in dobro počutje potnikov in članov posadke vedno na prvem mestu, se je posadka po preletu turbulence odločila za zasilni pristanek."

Sedem oseb je poškodovanih in so bili ob pristanku prepeljani v najbližjo bolnišnično oskrbo. Obseg poškodb za zdaj še ni znan.

Vsako leto v ZDA okoli 65.000 letal doživi zmerno turbulenco, okoli 5500 pa močno. Kakor strokovnjaki predvidevajo, se bodo sčasoma te številke povečale, ker na to vplivajo podnebne spremembe.

"Izvedli smo nekaj računalniških simulacij in ugotovili, da bi se lahko hude turbulence v naslednjih desetletjih podvojile ali potrojile," je dejal Paul Williams z Univerze v Readingu v Veliki Britaniji.