Močna turbulenca potnike premetala po letalu: 12 poškodovanih, en zlomljen nos

Po načrtovanem pristanku v argentinski prestolnici so huje poškodovane prepeljali v bolnišnico, na štiriurni poti od tresenja do pristanka, jim je prvo pomoč nudila posadka, poroča Daily Mail.

V torek zvečer se je 271 potnikov in 13 članov letalske posadke odpravilo na 12 urno pot iz Madrida v Buenos Aires. Po približno sedmih urah letenja pa je plovilo zajela huda turbulenca. Po kabini letala je premetavalo hrano in ročno prtljago. Zaradi močnega tresenja so se odprle tudi kabine za shranjevanje prtljage, zato so po zraku leteli tudi kovčki, premetavalo je tudi ne pripete potnike. 12 se jih je ob tem poškodovalo, od tega tri huje, ena izmed potnic si je ob udarcu ob strop zlomil nos.

Osebje argentinske letalske družbe zatrjuje, da so možnost turbulence napovedali, in da so potniki dobili navodila, naj se pripnejo. A šokirani potniki trdijo drugače. Adrian Torres je povedal, da je večina ob začetku turbulence spala, in da znaka ni opazil niti sam. "Nato je letalo ker naenkrat začelo plesati in prijateljem sem dejal, naj se čim prej pripnejo. Ko sem grabil za svojim varnostnim pasom, je letalo začelo huje tresti, nato me je vrglo ob strop," je opisoval. Ob tem se je lažje poškodoval. Potnica Esperanza Borrás, ki si je ob srečanju s stropom zlomila nos pa zatrjuje, da opozorila pred turbulenco sploh ni bilo.

Povedala sta še, da je tresenje vse močno prestrašilo, zato je večina kričala. Zdelo se jima je, kot da se je letalo spustilo za več metrov. Zaradi udarcev prtljage in potnikov ob kabino, se je nekoliko poškodovalo tudi letalo. V stenah so nastale luknje in manjše odrgnine, a poročila letališke družbe kažejo, da gre za manjšo škodo.