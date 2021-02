Močna zmaga Kurtijeve stranke Samoopredelitev

Kurtijeva stranka Samoopredelitev, ki je skoraj podvojila podporo z zadnjih volitev leta 2019, bo kljub močni zmagi svoje stranke za sestavo vlade potrebovala koalicijske partnerje. Možnost sodelovanja s PDK je Kurti že izključil, prav tako možnost sodelovanja s Srbsko listo. "Naša prednostna naloga so pravičnost in delovna mesta," je v nedeljo zvečer dejalAlbin Kurti svojim privržencem, ki so zmago evforično proslavili na sedežu stranke v Prištini. "Pot naprej je dolga, tudi mi se bomo motili, a naši cilji so plemeniti,"je dodal. "Volitve so bile referendum o pravosodju in zaposlovanju ter proti korupciji in ugrabitvi države," je še dejal 45-letnik in obenem opozoril na "številne ovire", ki so pred novo vlado.

Predčasne volitve na Kosovu so sledile decembrski odločitvi kosovskega ustavnega sodišča, ki je razveljavilo izvolitev Hotija za premierja. Hoti je bil junija lani za kosovskega premierja izvoljen s podporo 61 poslancev. Sodišče je ugotovilo, da eden od poslancev, ki so ga podprli, ni imel pravice glasovati, saj je bil v času glasovanja že obsojen zaradi prevare. Pred Hotijem je kosovsko koalicijsko vlado zgolj 60 dni vodil Kurti. Zadnje volitve so bile oktobra 2019.