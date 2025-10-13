Svetli način
Tujina

Eksplozije in požar v berlinskem bloku, 47 ranjenih

Berlin, 13. 10. 2025 14.30 | Posodobljeno pred 55 minutami

M.V.
1

V večnadstropni stavbi v berlinskem naselju High-Deck v Neuköllnu je odjeknilo več eksplozij, nato pa je izbruhnil požar. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo v poškodovanih 47 oseb.

Po navedbah policije je eksplozija odjeknila v pritličju večnadstropne stavbe. Kmalu zatem je v stavbi izbruhnil požar, ki se je hitro razširil. Gasilci so rešili več stanovalcev zgradbe, prva poročila pa kažejo, da je bilo več ljudi poškodovanih. Nekateri so se nadihali dima. Požar so do jutra pogasili. 

Po poročanju Berliner Zeitunga je med gašenjem požara v gorečem stanovanju odjeknilo več eksplozij. 

Po policijskih podatkih je bilo poškodovanih 47 ljudi, vključno s stanovalcem pritličnega stanovanja, ki je bil hudo poškodovan. Po podatkih je zunaj smrtne nevarnosti. Poleg njega je bilo v bolnišnice prepeljanih še 13 poškodovanih.

Preiskava vzroka eksplozije še poteka. Strokovnjaki državne kriminalistične policije bodo stavbo pregledali takoj, ko bo mogoče vanjo znova vstopiti. 

Po besedah policijskega tiskovnega predstavnika trenutno tudi ni mogoče izključiti napada. Stanovalci so poročali o glasnem poku in gostem dimu. 

Ici
13. 10. 2025 15.43
Nemčija je iz dneva v dan nevarnejša država. Le zakaj?
