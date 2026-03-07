Naslovnica
Močne eksplozije v Teheranu, v plamenih tudi letališče

Teheran , 07. 03. 2026 07.59 pred 27 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Anja Kralj STA
Eksplozije v Teheranu

Osmi dan ameriško-izraelskih spopadov se situacija ne umirja. V soboto zgodaj zjutraj je iransko prestolnico Teheran pretresel nov val napadov, izraelska vojska pa je sporočila, da gre za odgovor na iranske rakete, poslane proti Izraelu. V plamenih je tudi letališče.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
08.38

ZDA odobrile novo prodajo orožja Izraelu

Ameriška vlada je odobrila novo prodajo orožja Izraelu v vrednosti 151 milijonov dolarjev, ki zajema 12.000 težkih bomb, je sporočil State Department. Ameriški predsednik Trump pa je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da je največje proizvajalce obrambne opreme v ZDA prepričal v štirikratno povečanje proizvodnje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
08.31

Iran in Izrael z novimi medsebojnimi napadi

Iran in Izrael danes, teden dni po prvem valu izraelsko-ameriških napadov na Iran, nadaljujeta obsežne napade drug na drugega. Izraelska vojska je napadla iransko infrastrukturo, med drugim eno od letališč v Teheranu. Iranske sile pa so izvedle niz napadov na Izrael ter ameriške baze v Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
08.28

Arabska liga v nedeljo na izrednem zasedanju zaradi iranskih napadov

Zunanji ministri Arabske lige se bodo sestali na izrednem zasedanju o iranskih napadih na več članic povezave. Zasedanje, ki bo potekalo prek videokonference, so zahtevali Kuvajt, Savdska Arabija, Katar, Oman, Jordanija in Egipt.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prebivalci Teherana so za BBC povedali, da je bila sinoči najhujša noč doslej in opisujejo napade "vsakih nekaj ur".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

"IDF je sprožil obsežen napad na cilje v Teheranu," je sporočila izraelska vojska in dodala, da je njena obramba prestregla iranske rakete. Iranska tiskovna agencija Mehr je v zgodnjih jutranjih urah sobote objavila posnetek, ki prikazuje posledice napada v Teheranu. Pred tem pa so objavili tudi dramatične posnetke plamenov in eksplozij na teheranskem letališču Mehrabad ter letala v plamenih. Ni jasno, ali je bilo kakšno izmed letalo neposredno zadeto. Očividci navajajo, da je na letališki stezi opaziti goreče letalo.

Eksplozije v Teheranu
Eksplozije v Teheranu
FOTO: AP

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla nove obsežne napade na "infrastrukturo iranskega režima v prestolnici Teheran in osrednjem delu države. V nizu napadov na iranske vojaške objekte, izstrelitvene rampe za rakete in druge cilje je po njenih navedbah sodelovalo več kot 80 lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah izraelske vojske so izraelska letala napadla vojaško akademijo iranske revolucionarne garde, ki ga Iran po trditvah Izraela uporablja za vojaške operacije. Drugi cilji so vključevali podzemni poveljniški center in skladišče raket, je v izjavi za javnost, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, še navedla izraelska vojska.

Iranska televizija je poročala o močnih eksplozijah v več delih prestolnice. Pri tem ni navedla, za katere dele mesta gre, poroča AFP.

V izraelskih in ameriških napadih v osrednjem delu Irana je bilo po navedbah lokalnih oblasti danes ubitih najmanj osem ljudi. V mestu Isfahan ter okrožjih Lendžan in Borhar je bilo v napadih močno poškodovanih tudi več kot 80 hiš, podatke lokalnih oblasti še navaja AFP.

Iranska vojska pa je danes sporočila, da je njena mornarica sprožila val napadov z droni na Izrael ter ameriške baze v Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu. Med cilji, ki jih je vojska omenila v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija IRNA, so oporišče Al Minhad v Združenih arabskih emiratih, še ena baza v Kuvajtu ter strateška infrastruktura v Izraelu.

Trump: možnost le brezpogojna predaja

Predsednik ZDA Donald Trump je medtem, kot poroča BBC, dejal, da z Iranom "ne bo nobenega dogovora", razen "brezpogojne predaje". Pravi, da bi moral Iran po kakršni koli kapitulaciji izbrati novega voditelja, ki bo sprejemljiv za njegovo administracijo. 

izrael iran zda

Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
