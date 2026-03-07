Močne eksplozije v Teheranu, v plamenih tudi letališče

Prebivalci Teherana so za BBC povedali, da je bila sinoči najhujša noč doslej in opisujejo napade "vsakih nekaj ur".

Iran in Izrael danes, teden dni po prvem valu izraelsko-ameriških napadov na Iran, nadaljujeta obsežne napade drug na drugega. Izraelska vojska je napadla iransko infrastrukturo, med drugim eno od letališč v Teheranu. Iranske sile pa so izvedle niz napadov na Izrael ter ameriške baze v Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu.

"IDF je sprožil obsežen napad na cilje v Teheranu," je sporočila izraelska vojska in dodala, da je njena obramba prestregla iranske rakete. Iranska tiskovna agencija Mehr je v zgodnjih jutranjih urah sobote objavila posnetek, ki prikazuje posledice napada v Teheranu. Pred tem pa so objavili tudi dramatične posnetke plamenov in eksplozij na teheranskem letališču Mehrabad ter letala v plamenih. Ni jasno, ali je bilo kakšno izmed letalo neposredno zadeto. Očividci navajajo, da je na letališki stezi opaziti goreče letalo.

Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla nove obsežne napade na "infrastrukturo iranskega režima v prestolnici Teheran in osrednjem delu države. V nizu napadov na iranske vojaške objekte, izstrelitvene rampe za rakete in druge cilje je po njenih navedbah sodelovalo več kot 80 lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah izraelske vojske so izraelska letala napadla vojaško akademijo iranske revolucionarne garde, ki ga Iran po trditvah Izraela uporablja za vojaške operacije. Drugi cilji so vključevali podzemni poveljniški center in skladišče raket, je v izjavi za javnost, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, še navedla izraelska vojska.

Iranska televizija je poročala o močnih eksplozijah v več delih prestolnice. Pri tem ni navedla, za katere dele mesta gre, poroča AFP.

V izraelskih in ameriških napadih v osrednjem delu Irana je bilo po navedbah lokalnih oblasti danes ubitih najmanj osem ljudi. V mestu Isfahan ter okrožjih Lendžan in Borhar je bilo v napadih močno poškodovanih tudi več kot 80 hiš, podatke lokalnih oblasti še navaja AFP.

Iranska vojska pa je danes sporočila, da je njena mornarica sprožila val napadov z droni na Izrael ter ameriške baze v Združenih arabskih emiratih in Kuvajtu. Med cilji, ki jih je vojska omenila v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija IRNA, so oporišče Al Minhad v Združenih arabskih emiratih, še ena baza v Kuvajtu ter strateška infrastruktura v Izraelu.