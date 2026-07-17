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Močne nevihte v Franciji in Nemčiji: umrlo več ljudi

Pariz , 17. 07. 2026 13.33 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Nevihte v Franciji

Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu v četrtek zvečer s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike je medtem 53.000 gospodinjstev. Tudi jug Nemčije prizadela močna neurja.

V departmaju Haute-Vienne v osrednjem delu države je v četrtek zvečer umrla 30-letna ženska, ko je nanjo padlo drevo. V departmaju Isere na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udarcu strele, je danes poročal časnik Le Parisien.

Meteorološka služba Meteo-France je v četrtek zvečer razglasila oranžno opozorilo zaradi neviht s tveganjem velike toče za 30 departmajev v osrednji in jugovzhodni Franciji. Danes so se vremenske razmere stabilizirale in je opozorilo odpravila.

Francoski distributer in upravljavec električnega omrežja Enedis pa je sporočil, da je bilo danes zjutraj 53.000 gospodinjstev brez elektrike, in sicer predvsem v regijah Auvergne-Rona-Alpe na jugovzhodu in Nova Akvitanija na jugozahodu države. Drugih podrobnosti ni sporočil.

Jug Nemčije prizadela močna neurja

Več območij na jugu Nemčije so v četrtek zvečer in ponoči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je nanjo padlo drevo.

V mestu posreduje več sto gasilcev in reševalcev. Gasilska uprava je sporočila, da je ponoči sprejela več kot 250 klicev.

Po besedah tiskovnega predstavnika policijske uprave Karlsruhe so bili deli mesta zaradi obilnega deževja poplavljeni, poškodovanih je več semaforjev in avtomobilov. V mestu so razglasili izredne razmere, da bi lahko uskladili številne nujne intervencije.

O posledicah hudega neurja so poročali tudi v drugih delih Nemčije. V Pforzheimu je policija ponoči zaradi neurja zabeležila približno 30 klicev. Na območju Ludwigsburga so pristojne službe posredovale približno 70-krat, in sicer zaradi padlih strešnikov in poplavljenih kleti.

V Besigheimu je strela udarila v streho in zanetila požar, v katerem je bilo po prvih poročilih več ljudi lažje poškodovanih.

Na avtocesti A8 v zvezni deželi Baden-Württemberg se je v četrtek zvečer zaradi velike količine dežja na cestišču zgodilo šestih prometnih nesreč, v katerih je bila ena oseba huje poškodovana, dve pa lažje, je sporočila tamkajšnja policija.

Gasilci so posredovali tudi v Saarbrücknu, kjer so zaradi močnega deževja, vetra in udarov strele zabeležili več kot 50 incidentov.

Nemška vremenska služba (DWD) danes za večji del države napoveduje nove nevihte z obilnim dežjem, točo in močnimi sunki vetra.

nemčija francija nevihte smrt
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