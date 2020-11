Močnejša eksplozija ob izbruhu vulkana Stromboli

Iz vasi v bližini je bil viden spektakularen oblak, ki se je dvigal nekaj sto metrov nad vrhom. Na posnetkih so tudi vidni začetek eskplozije in potoki lave, ki se hitro spuščajo po južni strani vulkana z višine 190 metrov. Inštitut je sporočil, da je dogodek trajal štiri minute, "z vidika seizmologije pa je zanj značilno zaporedje eksplozij in plazov". Vulkan Stromboli je eden najaktivnejših na Zemlji, saj vsake toliko preseneti z manjšimi eksplozijami in naključnimi tokovi lave, ki se spuščajo iz kraterja neposredno v morje.

Vulkan je že prejšnji teden prikazal nadpovprečen izbruh. Strokovnjaki ugotavljajo, da takšni dogodki za vulkan niso nič nenavadnega in se pojavljajo le občasno, vsakih nekaj mesecev. Trenutno stanje je nekoliko nenavadno, ampak sporočajo, da v aktivnosti vulkana niso zaznali nenavadnih sprememb.