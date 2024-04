Močnejši potres zatresel sever Turčije: 'Vsi smo zbežali iz stavb'

Nekaj minut po 18. uri po krajevnem času je potres z magnitudo 5,6 prizadel turško provinco Tokat. Tresenje tal se je po poročanju turške agencije Anadolu širilo iz kraja Sulusaray, tla pa so se tresla tudi v sosednjih provincah Samsun, Yozgat, Cankiri in Corum.

"Na terenu je tako guverner kot služba za obvladovanje nesreč in izrednih razmer ter druge ekipe," je na spletu sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya .

O poškodovanih ali morebitnih smrtnih žrtvah sicer ne poročajo, je pa bilo potresu po navedbah guvernerja Tokata Numana Hatipogluja v vasi Bugdayli blizu Sulusaraya poškodovanih več zidanih in lesenih hiš ter hlevov.

Prebivalec v mestu Turhal, okoli 80 kilometrov severno od Sulusaraya, Gazi Ay, je za AP News opisal, kako so se med potresom zibale zgradbe in stebri. "Vsi smo zbežali iz stavb," je dejal ter dodal, da se številni njegovi sosedje še vedno bojijo vrniti v svoje domove.

Pred zadnjim potresom so se tla v Sulusarayu tresla že dvakrat, in sicer je predhodno udaril potres z magnitudo 4,7 in potres z magnitudo 4,1.