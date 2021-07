Hudo neurje na Hrvaškem: v hudournikih je bilo ujetih več avtomobilov

Močan dež, ki je včeraj popoldne in zvečer padel na območju mesta Županja, je tamkajšnjim prebivalcem povzročil velike težave. Skoraj celotno mesto je poplavljeno, poroča Index.hr. Voda je prodrla v nekatere družinske hiše, poplavila je dele mestnih cest, v hudournikih pa je ostalo več avtomobilov. Na delu so vse razpoložljive sile javnega komunalnega podjetja Županja in komunalnega podjetja Komunalac, ki iz poplavljenih hiš črpajo vodo.

Po 18. uri je začel padati močan dež, naliv pa je bil tako močan, da odtoki niso uspeli odvodnjavati tako velike količine vode. V nekaterih delih mesta je voda segala celo do kolen.

V mestih Seona, Zoljan, Martin in Donja Motičina so bile že včeraj popoldne poplavljene kleti in tudi nekatere hiše. Sanacija škode se nadaljuje tudi danes.

Velike poplave tudi na območju Našic

Podobno je bilo na območju Našic, kjer so posamezni deli mesta začasno ostali brez oskrbe z elektriko. Poplavljene so bile nekatere lokalne ceste. Voda je vdrla tudi v transformatorsko postajo, zaradi česar so bili brez elektrike nekaj časa tudi v vojašnici v Našicah.

Danes so se razmere tam umirile, voda pa upada, poročajo predstavniki okrožnega štaba za civilno zaščito, lokalne samouprave in hrvaških voda. Po ogledu terena je načelnik okrožnega štaba in podžupan Mato Lukić dejal, da so razmere na območju Našic za zdaj dobre, voda se umika, zato upajo, da bo vse v redu.