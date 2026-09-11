Močni nalivi zajeli Split, poplavilo stanovanja, vrtec, klinični center ...

V samo eni uri je v nekaterih delih mesta padlo več kot 70 litrov dežja na kvadratni meter, je objavilo mesto Split na družbenem omrežju Facebook. Prejeli so več kot 60 prijav, med drugim o poplavljenih pritličnih stanovanjih, garažah, dvigalih in vrtcih.

"Ljudje stojijo na cesti v avtomobilih, ker ne morejo zapeljati skozi luže, nekateri semaforji ne delujejo. Kanalizacijski jaški ne morejo odvajati tolikšne količine dežja, zato voda udarja nazaj na površje," je za Net.hr. povedala prebivalka Splita, ki jo je presenetilo obilno deževje.

Vreme bo sicer danes spremenljivo in nestanovitno, v notranjosti bo pretežno oblačno, v Dalmaciji pa so možna tudi neurja, napoveduje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petek. Občasno bo deževale in pojavljale se bodo plohe z grmenjem, krajevno pa tudi obilne padavine.

Veter bo šibak do zmeren, severni in severovzhodni, na vzhodu pa severozahodni. Ob Jadranu bo pihal zmeren severozahodnik, v Dalmaciji tudi jugo, na severnem delu ob obali pa burja, ki se bo zvečer krepila. Ob vremenskih nestabilnostih bodo sunki vetra prehodno tudi močni.