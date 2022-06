Močno deževje na Češkem povzročilo poplave in številne nesreče

Močno deževje in nevihte na Češkem so povzročile poplave in številne nesreče, med drugim tudi železniško nesrečo v bližini Prage, v kateri je bilo pet oseb lažje poškodovanih. Nacionalna vremenska služba je medtem opozorila, da se bodo nevihte po državi nadaljevale.

Hitri vlak z okoli 150 potniki je pri gradu Karlstein blizu Prage trčil v kamenje, ki je zaradi zemeljskega plazu zdrsnilo na tire, pri čemer sta iztirila lokomotiva in prvi vagon. Po podatkih reševalnih služb je bilo pet oseb lažje poškodovanih. Zaradi nevarnosti novih zemeljskih plazov je proga trenutno zaprta. V nekaterih krajih je danes prišlo do razlivanja potokov in manjših rek. V kraju Česky Krumlov na jugu države je potok Polečnice, pritok reke Vltave, poplavil več hiš. Po vsej državi so gasilci prejeli tudi na stotine klicev o poplavljenih kleteh in porušenih drevesih, na več mestih pa je toča poškodovala avtomobile in strehe.