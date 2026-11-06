Močno deževje na Korziki terjalo dve smrtni žrtvi

Laurent Nunez je pojasnil, da se je tragedija zgodila v kraju Bonifacio na jugu otoka. Kljub posredovanju reševalcev sta dve osebi umrli, 40-letno žensko pa so iz avtomobila rešili in jo s helikopterjem civilne zaščite prepeljali v bolnišnico.

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Zaradi podhladitve so v bolnišnici oskrbeli tudi gasilca, ki je pomagal pri reševanju, je dodal Nunez.

Za Korziko zaradi obilnega deževja in nevarnosti poplav še vedno velja vremensko opozorilo, še poroča dpa.