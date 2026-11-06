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Močno deževje na Korziki terjalo dve smrtni žrtvi

Ajaccio, 06. 11. 2026 11.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Poplave na Korziki

Na francoskem otoku Korzika sta umrla dva človeka, potem ko so njun avtomobil odnesle poplavne vode, ki so posledica močnega deževja, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez.

Laurent Nunez je pojasnil, da se je tragedija zgodila v kraju Bonifacio na jugu otoka. Kljub posredovanju reševalcev sta dve osebi umrli, 40-letno žensko pa so iz avtomobila rešili in jo s helikopterjem civilne zaščite prepeljali v bolnišnico.

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Zaradi podhladitve so v bolnišnici oskrbeli tudi gasilca, ki je pomagal pri reševanju, je dodal Nunez.

Za Korziko zaradi obilnega deževja in nevarnosti poplav še vedno velja vremensko opozorilo, še poroča dpa.

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korzika poplave vreme

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