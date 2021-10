Zaradi rekordnih padavin na SZ Italije ponekod zaprte šole, zrušil se je tudi most

V mestu Quiliano se je zrušil tudi most, v Camporossu pa so preventivno zaprli cepilni center proti covidu-19. Najbolj prizadeto mesto pa je Savona, glavno mesto te italijanske regije, ki leži na obali Ligurskega morja. Med Savono in Torinom so namreč hude poplave ustavile tudi železniški promet. Poplavljene so bile tudi številne lokalne ceste in avtoceste, hudo deževje pa je povzročilo tudi predčasno zaprtje volilnega mesta, kjer so potekale lokalne volitve.

Pristaniško mesto Genova, najbolj naseljeno območje Ligurije, je za en dan zaprlo šole. Zaprte so bile tudi tržnice na prostem in športni objekti. Prav tako so oblasti odredile tudi zaprtje parkov in pokopališč.