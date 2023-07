Obilno deževje v Južni Koreji in na Japonskem terjalo smrtne žrtve

Obilno deževje ter posledične poplave in zemeljski plazovi že več dni pestijo večji del Južne Koreje in Japonske. Pri tem je v Južni Koreji umrlo že 24 ljudi, še deset jih pogrešajo. Na Japonskem medtem poročajo o najmanj šestih smrtnih žrtvah in dveh poškodovanih. Oblasti obeh držav so ljudi na prizadetih območjih pozvale k evakuaciji.

V zadnjih treh dneh je močno deževje povzročilo težave v večjem delu Južne Koreje. Po podatkih reševalcev je doslej umrlo že 24 ljudi, še deset pa jih pogrešajo, je danes poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Notranje ministrstvo je sicer sprva poročalo, da je od petka, večinoma zaradi zemeljskih plazov, umrlo sedem ljudi. Več kot 6400 prebivalcem osrednjega okrožja Goesan so oblasti v jutranjih urah odredile evakuacijo, saj se je preko tamkajšnjega jezu začela prelivati voda. Južnokorejski premier Han Duck-soo pa je ministrstvo za obrambo zaprosil za pomoč pri reševalnih akcijah. V večjem delu države je bil zjutraj prekinjen železniški promet. Po navedbah korejskih železnic pa vlaki KTX za zdaj ostajajo operativni. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Tudi Japonska se že več dni sooča z obilnimi padavinami. Lokalni mediji so v torek poročali o najmanj šestih smrtnih žrtev na jugozahodu države, oblasti pa sedaj opozarjajo na nevarnost zemeljskih plazov in poplav tudi na severovzhodu Japonske. Tam se bodo padavine po napovedih meteorološke agencije nadaljevale tudi v nedeljo. Oblasti so danes prebivalce prefekture Akita zaradi razlitja reke pozvale, naj se zatečejo na varno. Po navedbah lokalnih medijev sta bili v zemeljskem plazu v prefekturi poškodovani dve osebi, ki se že zdravita v bolnišnici. Zaradi neurja je bil začasno prekinjen tudi železniški promet s hitrim vlakom Shinkansen med krajema Morioka in Akita. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right