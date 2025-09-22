Svetli način
Tujina

Močno deževje v Španiji zahtevalo smrtno žrtev, v Franciji izpadi elektrike

Barcelona, 22. 09. 2025 10.26 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , M.S.
Dele Španije in Francije je prizadelo močno deževje. V Kataloniji je umrl najmanj en človek, potem ko je večji del regije na severovzhodu Španije zajel hudourniški naliv, so sporočile oblasti. Prihajalo je do motenj v železniškem in letalskem prometu. Na jugovzhodu Francije so zaradi neurja zabeležili izpade elektrike.

Gasilci so sporočili, da so v reki v mestu Sant Pere de Riudebitlles blizu Barcelone našli truplo, medtem ko so iskali dve osebi, katerih avtomobil naj bi odnesla poplavna voda.

Oblasti preiskujejo, ali truplo pripada eni od iskanih oseb ali pa gre za žrtev nepovezanega incidenta, so še dodali na družbenem omrežju X.

Gasilci so tudi rešili 27 ljudi, ki so bili zaradi zemeljskega plazu ujeti pri vzpenjači Sant Joan pri samostanu Montserrat severozahodno od Barcelone, je sporočila regionalna služba civilne zaščite.

Na desetine letov na in z letališča v Barceloni, drugega najbolj prometnega letališča v državi, je imelo zamude oziroma so bili odpovedani. Primestni železniški promet je bil na nekaterih progah začasno ustavljen zaradi zemeljskih plazov in podrtih dreves.

Nacionalni meteorološki urad je sporočil, da je v nekaterih delih Katalonije v zgolj 30 minutah padlo do 40 litrov padavin na kvadratni meter.

Močno deževje je v nedeljo zajelo tudi jugovzhod sosednje Francije, kar je povzročilo izpade električne energije v približno 10.000 domovih, na letališču v Marseillu pa so morali več letov preusmeriti na druga letališča.

Zaradi slabega vremena so morali v nedeljo preložiti tudi različne športne prireditve, med drugim derbi nogometne tekme med Marseillom in Paris Saint-Germainom.

Neurje z močnimi nevihtami je v nedeljo zvečer po poročanju francoskih medijev prizadelo tudi več mest v Provansi, med njimi Toulon, Avignon in Nico. Ponekod so bile poplavljene mestne ulice.

