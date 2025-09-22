Močno deževje v Španiji zahtevalo smrtno žrtev, v Franciji izpadi elektrike

Gasilci so sporočili, da so v reki v mestu Sant Pere de Riudebitlles blizu Barcelone našli truplo, medtem ko so iskali dve osebi, katerih avtomobil naj bi odnesla poplavna voda.

Oblasti preiskujejo, ali truplo pripada eni od iskanih oseb ali pa gre za žrtev nepovezanega incidenta, so še dodali na družbenem omrežju X.

Gasilci so tudi rešili 27 ljudi, ki so bili zaradi zemeljskega plazu ujeti pri vzpenjači Sant Joan pri samostanu Montserrat severozahodno od Barcelone, je sporočila regionalna služba civilne zaščite.

Na desetine letov na in z letališča v Barceloni, drugega najbolj prometnega letališča v državi, je imelo zamude oziroma so bili odpovedani. Primestni železniški promet je bil na nekaterih progah začasno ustavljen zaradi zemeljskih plazov in podrtih dreves.