Močno deževje zajelo dele Španije in poplavilo ulice

Po vročem in suhem poletju je špansko prestolnico z okolico in nekatera obalna mesta minuli konec tedna zajelo močno deževje. Meteorologi so zaradi nevarnosti poplav ponekod izdali rdeče vremensko opozorilo. Župan Madrida je prebivalce pozval, naj ostanejo doma, po vsej državi so prekinjene nekatere železniške povezave.

Španska meteorološka služba AEMET je za Madrid, Toledo in Cadiz izdala najvišje, rdeče opozorilo zaradi močnih neviht in možnosti poplav. Madridski župan Jose Luis Martinez-Almeida je prebivalce pozval, naj ostanejo doma in naj se ne odpravljajo na pot z avtomobilom. Poudaril je, da gre za "izjemen in redek padavinski dogodek". Zaradi padavin je ohromljen železniški promet, začasno je prekinjena linija AVE iz Madrida v Andaluzijo. Slabe vremenske razmere so preložile tudi nogometno tekmo med Atletico Madridom in Sevillo. V Tarragoni v Kataloniji je v zadnjih 24 urah padlo 215 litrov dežja na kvadratni meter. Juan Carlos Penafiel, ki je bil na obisku v mestu, je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da ga je zbudila voda, ki je vdrla v njegovo stanovanje v drugem nadstropju. "Med seboj smo se organizirali in izdelali vrvi iz brisač in posteljnine ter jih uporabili, da smo rešili dva moška, ki sta se držala za stebre. Potegnili smo ju v zgornje nadstropje in ju rešili. Bilo je grozljivo, zelo, zelo strašno. Nihče se ni prikazal, ostali smo sami," je dodal.