Nevihtno vreme je danes zmotilo praznovanje zahvalnega dne za milijone ljudi po vsej ZDA. Spremljajo ga obilne padavine in silovit veter, ponekod tudi sneg, ob obali pa visoki valovi. Po poročanju ameriških medijev so za približno 80 milijonov prebivalcev veljala vremenska opozorila ali svarila pred nevarnimi vremenskimi razmerami.

Po podatkih spletne strani PowerOutage.us je zaradi močnega vetra in poškodb na infrastrukturi brez električne energije več kot 500.000 odjemalcev po vsej državi.

Najhuje so bile prizadete zvezna država Missouri, kjer je močno snežilo, ter vzhodni zvezni državi Virginija in Severna Karolina.

Številni potniki so se soočili z zamudami v letalskem prometu. Od srede je bilo po poročanju CNN po vsej ZDA odpovedanih približno 450 letov, več kot 6000 pa jih je imelo zamudo. Na številnih območjih so bile zaprte tudi ceste.

V New Yorku so zaradi opozoril o hudem neurju prvič v njeni 100-letni zgodovini preložili znamenito parado ob zahvalnem dnevu, ki jo prireja veleblagovnica Macy's. V delih zvezne države New York in v celotnem New Jerseyju so preventivno razglasili izredne razmere.