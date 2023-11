Močno neurje pustoši po Italiji, v Benetkah sprožili protipoplavni sistem

Zaradi slabega vremena so oblasti za Toskano, kjer je prejšnji teden v neurju umrlo osem ljudi, izdale oranžno opozorilo. Šole in parki bodo danes zaprti v Livornu in v pokrajini Massa Carrara. Za Kalabrijo, Sardinijo, Abruci, Bazilikato, Lacij, Molize, Apulijo, Sicilijo, Umbrijo in Kampanjo pa velja rumeno opozorilo.