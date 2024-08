Močno neurje v Avstriji: narasla voda žensko potegnila pod avtobus

Močno deževje je ta konec tedna prizadelo avstrijske alpske regije, poplavljeni so bili tudi deli Dunaja. Avstrija se zaradi poplav in plazov sooča z veliko škodo, neurje pa je povzročilo tudi odpovedi vlakov in zamude letov na dunajskem letališču. Na Dunaju je bila huje poškodovana ženska, ki so jo narasle vode povlekle pod avtobus.