Močno neurje je udarilo ravno v času, ko Američani praznujejo zahvalni dan. Neurje s silovitim vetrom in obilnimi padavinami je zajelo tako vzhodni kot zahodni del ZDA, poroča BBC. Povzročilo pa je obsežne motnje v prometu, odpovedanih ali preloženih je na stotine letov, več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.
Ta teden naj bi potovalo več kot 80 milijonov Američanov. V četrtek je bilo odpovedanih 460 letov v ZDA, nadaljnjih 2508 letov v ZDA, iz ZDA ali znotraj ZDA pa je bilo odloženih. Zaradi napovedanega dežja in vetra so možne zamude ves teden.
V četrtek zvečer je bilo skoraj milijon gospodinjstev brez elektrike, najbolj prizadete države pa so bile Pensilvanija, Maryland in Virginija.
V četrtek je vzhodni del ZDA zajelo silovito neurje. Veter je pihal s hitrostjo približno 113 km/h, spremljali so ga siloviti nalivi in obsežne poplave na obalnih območjih. Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill je razglasila izredne razmere, saj so številni kraji ob obali New Jerseyja utrpeli obsežne poplave. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je prav tako razglasila izredne razmere za mesto New York, Long Island in okrožje Westchester.
V New Yorku so organizatorji letno parado za zahvalni dan prestavili na soboto. V Marylandu so zaradi močnega vetra in valov zapirali mostove. Do četrtka zvečer je več kot 980.000 gospodinjstev poročalo o izpadih električne energije, največ v Pensilvaniji, Virginiji, Marylandu in New Jerseyju.
Predsednik Donald Trump je v četrtek popoldne dejal, da bo razmislil o sprostitvi sredstev za nujne primere za vzhodno obalo.
Zahvalni dan je eden najpomembnejših državnih praznikov v ZDA, ko milijoni ljudi potujejo domov k družinam.
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