Močno neurje je udarilo ravno v času, ko Američani praznujejo zahvalni dan. Neurje s silovitim vetrom in obilnimi padavinami je zajelo tako vzhodni kot zahodni del ZDA, poroča BBC. Povzročilo pa je obsežne motnje v prometu, odpovedanih ali preloženih je na stotine letov, več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.

Ta teden naj bi potovalo več kot 80 milijonov Američanov. V četrtek je bilo odpovedanih 460 letov v ZDA, nadaljnjih 2508 letov v ZDA, iz ZDA ali znotraj ZDA pa je bilo odloženih. Zaradi napovedanega dežja in vetra so možne zamude ves teden.

V četrtek zvečer je bilo skoraj milijon gospodinjstev brez elektrike, najbolj prizadete države pa so bile Pensilvanija, Maryland in Virginija.