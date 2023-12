Jug Nemčije zajelo močno sneženje, letališče v Münchnu ohromljeno

Jug Nemčije je zajelo obilno sneženje, ki povzroča številne težave v prometu. Najhuje je Münchnu, kjer je zapadlo več kot 30 centimetrov snega. Na tamkajšnjem letališču, ki velja za drugo najbolj prometno nemško letališče, so zaradi izrednih vremenskih razmer do 12. ure odpovedani vsi leti.

Na letališču v Münchnu so danes do 12. ure odpovedani vsi leti. Kot je pojasnil njihov tiskovni predstavnik, so na terenu zimske službe, ki skušajo vzpostaviti varne razmere za letenje. Do zdaj so odpovedali 320 od skupno 760 letov, načrtovanih za danes.

Sneženje povzroča težave tudi v železniškem prometu. Kot poročajo nemški mediji, glavna železniška postaja v Münchnu trenutno ni dostopna. Vsi vlaki na daljše razdalje v širši okolici mesta so zaustavljeni, odpovedani so med drugim vlaki v Salzburg, Innsbruck, Nuremberg, Stuttgart in Lindau. Pristojni pričakujejo, da bodo omejitve trajale ves dan. "Priporočamo, da prestavite svoje potovanje v ali iz Münchna," je povedal predstavnik nemških železnic. Nekateri potniki so morali noč preživeti na vlakih.

Policija v južni Zgornji Bavarski je prebivalce pozvala, naj ostanejo doma. Številne ceste izven mest so namreč močno zasnežene ali blokirane zaradi podrtih dreves, odstranjevanje ovir pa bo trajalo dlje časa.

