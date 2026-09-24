Kot je povedal Anthony Albanese, je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Dodal je, da so bili mogoče prizadeti še trije vladni sistemi. Incident se je zgodil junija, toda OpenAI Avstralije o njem ni obvestil do septembra, ko je podjetje poslalo elektronsko sporočilo v javni poštni predal, je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku razkril Albanese. Podjetje OpenAI je v izjavi sporočilo, da so vdor v vladno spletno stran odkrili avgusta med pregledom, kaj je počel model. Zapisali so, da so o incidentu obvestili pristojne ter da nudijo tehnične informacije pri preiskavi incidenta in pri odpravljanju morebitnih varnostnih ranljivosti. "Med pregledom smo odkrili dejavnosti, ki so vključevale več avstralskih vladnih spletnih mest in storitev, ko so naši modeli med interno oceno poskušali poiskati odgovore in razpoložljive statistike za vprašanje o Avstraliji. Pri tem so naši modeli izvedli dejanja, ki jih nismo predvideli," so dodali v izjavi.

Anthony Albanese, avstralski premier. FOTO: AP

OpenAI ni našel dokazov, da bi umetna inteligenca dostopala do kartotek pacientov. "Ne glede na to, ta situacija vsekakor ni sprejemljiva," je poudaril avstralski premier in dodal, da preiskava še poteka. Premier je dejal, da je govoril z glavnim izvršnim direktorjem podjetja Samom Altmanom ter izrazil "izjemno zaskrbljenost" Avstralije tako zaradi incidenta kot tudi zaradi načina, kako je OpenAI o tem obvestil vlado. Albanese je incident označil za dober primer, zakaj želi Avstralija vzpostaviti standarde na tem področju. Ti bodo po njegovih besedah zagotavljali, "da bo umetna inteligenca delovala in koristila ljudem, ne pa obratno". Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za prvi znan primer domnevno nenamernega vdora umetne inteligence na vladno spletno stran na svetu, poroča britanski BBC.

Pozivi k ukrepanju, Trump proti

Vodilna ameriška podjetja na področju umetne inteligence, vključno s podjetjema OpenAI in Anthropic, so po več odmevnih vdorih umetne inteligence nedavno sporočila, da so pripravljena upočasniti razvoj te tehnologije. Sam Altman se je ta teden v nagovoru Varnostnega sveta ZN zavzel za uvedbo mednarodnih standardov v industriji umetne inteligence in poudaril, da morajo vlade odigrati vlogo pri tem, da bi umetna inteligenca postala "demokratična". "Pred nami je izbira," je poudaril Altman in dodal: "Umetna inteligenca lahko pomeni bodisi novo renesanso ustvarjalnosti in odkritij bodisi novo industrijsko revolucijo, ki jo zaznamujeta pretres in kaos." Tudi Dario Amodei iz podjetja Anthropic je prek videopovezave pozval k mednarodnemu sodelovanju na področju umetne inteligence; opozoril je, da bi se umetna inteligenca brez tega lahko spremenila v "tveganje za človeštvo". Ameriški predsednik Donald Trump se medtem s tem ne strinja in je skrbi podjetij označil za "prevaro". V vrsti objav je opozorila glede umetne inteligence primerjal s "prevaro o globalnem segrevanju".

Open AI FOTO: AP

Kaj je model umetne inteligence?

Gre za avtonomen računalniški program, ki z uporabo umetne inteligence opravi nalogo z minimalnim človeškim nadzorom. To se razlikuje od običajnega klepetalnega robota, ki na vprašanje odgovori v enem koraku. Agent namesto tega deluje v ciklu: razume nalogo in izvede dejanje, na primer zagon kode ali uporabo aplikacije, da bi dosegel zastavljeni cilj. Podjetja, kot so Anthropic, OpenAI in Meta, so že predstavila modele, ki delujejo kot agenti. Razvijalci programirajo te agente za opravljanje najrazličnejših nalog, denimo za spletno naročanje izdelkov ali načrtovanje sestankov. Vendar pa v nekaterih primerih ni jasno, kako bo agent dosegel svoj cilj, kar prinaša tveganja za kibernetsko varnost.