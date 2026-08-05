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Moderna začela prvo fazo testiranja cepiva proti nevarnemu sevu ebole

Ottawa, 05. 08. 2026 16.41 pred 4 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
L.M.
Igla z brizgalko in viala

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je začelo prvo fazo kliničnega testiranja cepiva proti sevu ebole Bundibugyo. Medtem se Demokratična republika Kongo spopada z najhitreje rastočim izbruhom ebole doslej.

Moderna je v Kanadi cepila prve prostovoljce v okviru prve faze kliničnega preizkušanja cepiva proti sevu ebole Bundibugyo, za katerega trenutno še ni odobrenega cepiva. Cepivo temelji na tehnologiji mRNA, ki jo je podjetje uporabilo tudi pri razvoju cepiva proti covidu-19, navaja Euronews.

Preberi še WHO: Izbruh ebole v Kongu se širi in je zdaj največji doslej

V prvi fazi raziskave bo sodelovalo približno 80 prostovoljcev. Raziskovalci bodo preverjali predvsem varnost cepiva, njegovo prenašanje in imunski odziv, ki ga sproži pri udeležencih.

Razvoj cepiva podpira Koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (CEPI), ki financira razvoj cepiv proti nalezljivim boleznim. Organizacija je junija napovedala naložbe v več obetavnih kandidatov za cepiva, med drugim tudi v projekte Moderne, Univerze v Oxfordu in Mednarodne pobude za cepivo proti aidsu. Tudi Univerza v Oxfordu je julija začela prvo fazo kliničnega testiranja svojega cepiva za spopadanje z ebolo.

Izbruh ebole v Kongu
Izbruh ebole v Kongu
FOTO: AP

Medtem se razmere v DR Kongo še naprej slabšajo. Po zadnjih podatkih so zabeležili 3802 primera okužbe z ebolo in 1707 smrti.

Generalni direktor Afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC) Jean Kaseya je opozoril, da se večina novih okužb zdaj širi neposredno znotraj skupnosti, zaradi česar sledenje stikom ni več učinkovito, piše Euronews. Skoraj 90 odstotkov primerov je skoncentriranih v oddaljeni provinci Ituri na vzhodu države, okužbe pa so potrdili tudi v petih drugih provincah, vključno z enim največjih mest v državi, Kisanganijem.

Moderna ebola cepivo DR Kongo mRNA
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KOMENTARJI10

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periot22
05. 08. 2026 19.27
Bi tudi tam radi zmanjšali število ljudi!!!!!!!
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+2
2 0
Dr Dre
05. 08. 2026 18.37
Kaj nam svetuje Trijo Janša, Kacin, Beovič.
Odgovori
+2
2 0
landrick landrick
05. 08. 2026 18.18
Pa ja ne smete delat cepiva proti tej smrtonosni bolezni... ! Vsi slovenski anticepilski umotvori so že tik pred napadom besnila 😂🤣😂
Odgovori
-3
3 6
televizija2000
06. 08. 2026 09.30
Google doktorji v vsem svojem sijaju
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
05. 08. 2026 17.19
Začnite hitro pisati negativne komentarje o cepivih,ko ste tako pametni hehe.Lp
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-4
2 6
periot22
05. 08. 2026 19.28
Watcherman ko bi tvoj svoje umrl ali bil nepokreten zaradi cepiva dvomim da bi bolne pisal
Odgovori
+4
4 0
periot22
05. 08. 2026 19.29
Watcherman Ko bi tvoj svojec umrl zaradi cepiva ali postal nepokreten
Odgovori
+4
4 0
periot22
05. 08. 2026 19.29
Svojec
Odgovori
+2
2 0
periot22
05. 08. 2026 19.37
Se verjetno ne bi hihital!
Odgovori
+3
3 0
televizija2000
06. 08. 2026 09.30
A ko cepajo ko muhe zaradi ebole pa vse ok ?
Odgovori
0 0
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