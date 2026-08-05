Moderna začela prvo fazo testiranja cepiva proti nevarnemu sevu ebole

Moderna je v Kanadi cepila prve prostovoljce v okviru prve faze kliničnega preizkušanja cepiva proti sevu ebole Bundibugyo, za katerega trenutno še ni odobrenega cepiva. Cepivo temelji na tehnologiji mRNA, ki jo je podjetje uporabilo tudi pri razvoju cepiva proti covidu-19, navaja Euronews.
V prvi fazi raziskave bo sodelovalo približno 80 prostovoljcev. Raziskovalci bodo preverjali predvsem varnost cepiva, njegovo prenašanje in imunski odziv, ki ga sproži pri udeležencih.
Razvoj cepiva podpira Koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (CEPI), ki financira razvoj cepiv proti nalezljivim boleznim. Organizacija je junija napovedala naložbe v več obetavnih kandidatov za cepiva, med drugim tudi v projekte Moderne, Univerze v Oxfordu in Mednarodne pobude za cepivo proti aidsu. Tudi Univerza v Oxfordu je julija začela prvo fazo kliničnega testiranja svojega cepiva za spopadanje z ebolo.
Medtem se razmere v DR Kongo še naprej slabšajo. Po zadnjih podatkih so zabeležili 3802 primera okužbe z ebolo in 1707 smrti.
Generalni direktor Afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC) Jean Kaseya je opozoril, da se večina novih okužb zdaj širi neposredno znotraj skupnosti, zaradi česar sledenje stikom ni več učinkovito, piše Euronews. Skoraj 90 odstotkov primerov je skoncentriranih v oddaljeni provinci Ituri na vzhodu države, okužbe pa so potrdili tudi v petih drugih provincah, vključno z enim največjih mest v državi, Kisanganijem.
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