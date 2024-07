Modi jasen v Moskvi: 'Vojna ni rešitev za vse težave'

V času ko so se voditelji Nata zbrali v Washingtonu, se sestajajo tudi drugi pomembni svetovni politični akterji. Indijski premier Narendra Modi se je namreč sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in skušal poglobiti odnose med jedrskima silama, vendar je poudaril, da vojna vsekakor ni rešitev za težave.

Modi je v Moskvi pristal le nekaj ur po tem, ko je rusko bombardiranje v Ukrajini ubilo najmanj 41 ljudi, tudi v otroški bolnišnici v Kijevu, kar je sprožilo veliko svetovno ogorčenje. Modi je k Putinu pristopil povsem prijateljsko, ga objel in lepo pozdravil z besedami "moj najdražji prijatelj". A vendar je Modi poudaril tudi svojo zaskrbljenost. Le dan po smrtonosnem napadu na otroško bolnišnico, je Putinu poudaril, da je smrt nedolžnih otrok boleča in grozljiva. "Ne glede na to, ali gre za vojno, spopad ali teroristični napad, vsakega človeka, ki verjame v človečnost, boli, ko pride do izgube življenj," je dejal Modi. "Toda tudi v tem primeru, ko so ubiti nedolžni otroci, srce krvavi in ta bolečina je zelo strašna."

Ni prvič, da je Modi kritiziral dejanja Rusije. Že septembra 2022 je Putinu rekel, da "današnje obdobje ni obdobje vojne," Putin pa je takrat dejal, da razume njegovo zaskrbljenost. Se je pa Modi do sedaj izogibal obsodbam Rusije, hkrati pa poudarjal miroljubno rešitev spora. Vendar je tudi njuno prijateljstvo postalo za odtenek bolj zapleteno, saj se je Rusija zaradi mednarodne izolacije bolj približala Kitajski. Modi se tudi ni udeležil vrha v Kazahstanu, ki sta ga organizirala Moskva in Peking, poroča AP.

Modi je še poudaril, da sta si voditelja izmenjala mnenja o Ukrajini in "spoštljivo prisluhnila drug drugemu". Putinu naj bi dejal, da "rešitev spora ni mogoča na bojišču". "Med bombami, pištolami in naboji rešitev in mirovni pogovori ne morejo biti uspešni. In mi moramo sprejeti pot miru samo s pogovori." Modi bo nato danes s 120-člansko delegacijo odpotoval v Avstrijo, kjer se bo med dvodnevnim obiskom srečal s kanclerjem Karlom Nehammerjem, predsednikom države Alexandrom Van der Bellenom in vodilnimi avstrijskimi podjetniki. V ospredju bodo gospodarski odnosi med državama in vojna v Ukrajini, zlasti ker ima Indija dobre odnose s Kremljem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Strateški odnosi Rusije in Indije Indija seveda uspešno žonglira tako z Moskvo kot Washingtonom, in kljub temu, da so v ZDA izrazili pomisleke glede Modijevega obiska, v New Delhiju zatrjujejo, da je obisk del dolgoletnega strateškega partnerstva. Vendar so v ZDA Modija pozvali naj Putinu poudari ozemeljsko celovitost Ukrajine. "Indijo, tako kot vsako državo, ki sodeluje z Rusijo, pozivamo, naj jasno pove, da mora biti vsaka rešitev konflikta v Ukrajini takšna, da spoštuje Ustanovno listino ZN, ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Matthew Miller. ZDA je bila sicer zaskrbljena, a ni direktno kritizirala njegovega obiska, je pa bil zelo kritičen ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Veliko razočaranje in uničujoč udarec prizadevanjem za mir je, da voditelj največje demokracije na svetu na tak dan v Moskvi objame najbolj krvavega zločinca na svetu," je zapisal v objavi na družbenem omrežju X.

