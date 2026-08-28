Modi prihaja v Bruselj? Na mizi veliki trgovinski dogovor z EU

Indijski premier Narendra Modi naj bi po poročanju Politica načrtoval obisk Bruslja in udeležbo na vrhu Evropskega sveta, ki bo predvidoma potekal 17. in 18. decembra, sta po navedbah virov, seznanjenih z dogajanjem, sporočila dva uradnika.
Obisk bi sledil januarskemu zaključku pogajanj med Evropsko unijo in Indijo o sporazumu o prosti trgovini ter podpisu partnerstva na področju varnosti in obrambe. Načrti za Modijev prihod v Bruselj še niso dokončno potrjeni in se lahko spremenijo.
Sporazum o prosti trgovini, ki bi odprl trge za približno dve milijardi ljudi in zajema gospodarstva, ki skupaj predstavljajo več kot petino svetovnega bruto domačega proizvoda, še ni podpisan. Podpis predstavlja zadnji korak pred začetkom postopka popolne ratifikacije sporazuma.
Modijev obisk bi zato lahko ponudil priložnost za podpis dogovora, čeprav morajo sporazum pred tem podpreti države članice EU.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.