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Modi prihaja v Bruselj? Na mizi veliki trgovinski dogovor z EU

Bruselj, 28. 08. 2026 20.57 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ursula von der Leyen in Narendra Modi

Indijski premier Narendra Modi naj bi se decembra udeležil vrha Evropskega sveta v Bruslju, kjer bi lahko EU in Indija naredili pomemben korak k dokončanju sporazuma o prosti trgovini med gospodarskima velikanoma. Obisk še ni uradno potrjen.

Indijski premier Narendra Modi naj bi po poročanju Politica načrtoval obisk Bruslja in udeležbo na vrhu Evropskega sveta, ki bo predvidoma potekal 17. in 18. decembra, sta po navedbah virov, seznanjenih z dogajanjem, sporočila dva uradnika.

Obisk bi sledil januarskemu zaključku pogajanj med Evropsko unijo in Indijo o sporazumu o prosti trgovini ter podpisu partnerstva na področju varnosti in obrambe. Načrti za Modijev prihod v Bruselj še niso dokončno potrjeni in se lahko spremenijo.

Narenda Modi
Narenda Modi
FOTO: AP

Sporazum o prosti trgovini, ki bi odprl trge za približno dve milijardi ljudi in zajema gospodarstva, ki skupaj predstavljajo več kot petino svetovnega bruto domačega proizvoda, še ni podpisan. Podpis predstavlja zadnji korak pred začetkom postopka popolne ratifikacije sporazuma.

Modijev obisk bi zato lahko ponudil priložnost za podpis dogovora, čeprav morajo sporazum pred tem podpreti države članice EU.

Narendra Modi Bruselj EU trgovinski sporazum Indija

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KOMENTARJI1

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biggie33
28. 08. 2026 21.13
Tole bi bilo potrebno preprečiti, nujno!! V nasprotnem primeru sledi invazija..
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