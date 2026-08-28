Modi prihaja v Bruselj? Na mizi veliki trgovinski dogovor z EU

Indijski premier Narendra Modi naj bi po poročanju Politica načrtoval obisk Bruslja in udeležbo na vrhu Evropskega sveta, ki bo predvidoma potekal 17. in 18. decembra, sta po navedbah virov, seznanjenih z dogajanjem, sporočila dva uradnika.

Obisk bi sledil januarskemu zaključku pogajanj med Evropsko unijo in Indijo o sporazumu o prosti trgovini ter podpisu partnerstva na področju varnosti in obrambe. Načrti za Modijev prihod v Bruselj še niso dokončno potrjeni in se lahko spremenijo.